«Сама природа велит». Как в предгорье Алтая поднимают животноводство и какую получают поддержку

Власти Алтайского края постараются усилить поддержку животноводства в предгорных районах. Об этом сообщил глава комитета АКЗС по аграрной политике и экологии Сергей Серов во время рабочей поездки в Алтайский район. По его словам, здесь делают всё, чтобы развивать отрасль и не допустить сокращения поголовья. А ещё местные фермеры активнее других взялись за борьбу с лейкозом коров.

О том, почему в предгорье делают ставку на животноводство, какую поддержку крестьяне получают от властей и какой ещё помощи просят, — в материале amic.ru.

Предгорью — особое внимание

Поголовье крупного рогатого скота в Алтайском крае ежегодно сокращается, с сожалением констатировал Серов. По словам депутата, регион ежегодно теряет до десяти тысяч голов. По его словам, фермеры всё чаще уходят из животноводства в растениеводство. Хлопот меньше, а прибыли больше, объясняет чиновник.

«Безусловно, это связано с вопросами ценообразования. Несколько лет назад у нас резко выросли цены на растениеводческую продукцию. Хозяйства в степной зоне, где есть большие посевные площади, имели очень хорошую маржу, реализуя зерно. Естественно, особого интереса заниматься животноводством у них не возникало. Поэтому и идёт сокращение», — объяснил Серов.

Но в Алтайском и других предгорных районах от разведения коров и других животных отказываться не собираются. Поэтому власти должны сделать на них ставку, чтобы развивать животноводство в регионе.

«Предгорные районы — одни из немногих, кто ещё удерживает поголовье. Здесь у фермеров есть желание развиваться дальше. Поэтому они нуждаются в особой поддержке», — подчеркнул депутат АКЗС.

Сергей Серов на встрече с фермерами Алтайского района / Фото: amic.ru

Алтайский район буквально создан для животноводства, рассказал местный фермер Евгений Штабель. Выращивать зерно здесь неудобно: посевных площадей мало, а обрабатывать поля в предгорье неудобно.

«Знаю, что многие вынужденно бросают животноводство и ищут более простые ходы. Есть очень доходные культуры, на которых можно заработать. Поэтому многие животноводы перестраиваются на растениеводство. Но нам тут сама природа подсказывает, что не надо этого делать. Просто нужна поддержка, чтобы и дальше развивать животноводство», — рассказал аграрий.

Главная гордость Алтайского района — мараловодство. Сейчас здесь держат свыше 12 тысяч маралов — больше половины от общего количества в крае. Кроме того, район входит в первую десятку по поголовью коров и лошадей.

«К нам повернулись лицом»

Сохранять поголовье местные фермеры могут благодаря краевой поддержке, рассказала председатель районного совета депутатов Ольга Воронкова. Она руководит Алтайским маслосыродельным заводом и занимается разведением маралов.

«Считаю, что у нас за последние четыре года наступил настоящий прорыв в вопросе поддержки. Мы, фермеры, чувствуем, что к нам повернулись лицом. В таких условиях хочется работать. Если озвучиваем проблему, власти всеми силами стараются помочь и решить её. Особенно хотелось бы сказать по мараловодству. Никогда не было такой поддержки, как сейчас. Спасибо и губернатору, и правительству края, и депутатам», — рассказала Воронкова.

По её словам, в 2021 году хозяйства Алтайского района получили субсидий на 47,5 млн рублей. В этом году фермеры воспользовались дотациями уже на 26,5 млн рублей.

Фото: amic.ru

Отдельно Воронкова выделила поддержку мараловодства. Сейчас на содержание каждого марала фермерам выплачивают по 1100 рублей в год. Соответственно, в 2022 году мараловодческие хозяйства Алтайского района получили более 12 млн рублей.

Серов заверил, что краевые власти в следующем году усилят меры поддержки.

«При формировании бюджета на 2023 год мы ещё больше усилим вектор развития на животноводство», — подчеркнул чиновник.

Так, за одного марала в следующем году будут выплачивать в два раза больше — 2200 рублей. Это поможет фермерам оплатить аренду лесных участков, где содержат поголовье.

По его словам, увеличатся и дотации фермерам, которые занимаются молочным животноводством. В 2022 году на эти цели заложили 313 млн на весь край, в следующем будет больше. Кроме того, краевые власти увеличат субсидирование аграриев, которые проводят реконструкцию помещений и технологическое перевооружение. В этом году на это выделили более 900 млн рублей.

Фермеры, в свою очередь, попросили депутата расширить перечень целей, на которые можно потратить краевую матподдержку. Например, хозяйства хотели бы использовать субсидии на закупку кормов и взносы по лизингу техники. Серов пообещал, что вопрос обязательно проработают.

Председатель совета районных депутатов Ольга Воронкова / Фото: amic.ru

Лейкозу — бой

Ещё одна проблема, с которой намерены покончить в Алтайском крае, — лейкоз у коров. Заболевшего скота несколько лет назад стало слишком много по всей стране. При этом до сих пор неизвестно, могут ли нести какой-то вред молоко и мясо лейкозных коров.

Поэтому в Алтайском крае разработали масштабную программу поддержки для обновления поголовья. Крестьянско-фермерским хозяйствам, которые покупают здоровых коров вместо заболевших, возмещают до половины стоимости.

Аграрии Алтайского района быстрее и активнее других взялись за борьбу с болезнью, рассказал Сергей Серов. По его словам, местные животноводы уже приобрели по программе 299 племенных коров. Ожидается, что до конца года они получат ещё 177 голов скота.

Одно из таких предприятий — СПК «Пролетарское», которым руководит Надежда Кудрявцева. В этом году в хозяйство закупили 111 племенных нетелей симментальской породы. Абсолютно здоровых и очень плодовитых: уже в сентябре-октябре в «Пролетарском» ждут новое потомство.

«Мы очень рады, что вступили в программу по оздоровлению стада от лейкоза. Коровы симментальской породы очень продуктивные, с очень большим удоем. В этом году хотим взять ещё 130 таких же голов в Петропавловском районе», — рассказала Кудрявцева.

Теперь лейкозных животных здесь содержат отдельно, чтобы не заражать здоровых. Цель программы, чтобы заболевших особей не осталось совсем.

Фото: amic.ru

Кстати, необходимые анализы для животных фермеры могут сделать у себя в районе. Хотя ещё в начале года пробы приходилось возить в Белокуриху. Весной 2022 года ветеринарная лаборатория в Алтайском получила необходимую аккредитацию.

«У нас в предгорье есть своя специфика. Расстояния большие, а дороги не везде хорошие. Поэтому проводить исследования в другом районе не очень удобно. Нужно ждать очередь, ведь сначала там принимают своих. Кроме того, нам нужно выделять человека, чтобы он сопроводил пробу. Всё это занимало время. Теперь проблема решена. Считаю, мы сделали очень большое дело в этом году. Пошли навстречу фермерам», — рассказал глава ветеринарного управления района Сергей Полев.

В лаборатории аккредитованы все три отдела — серологический, бактериологический и химический. Поэтому тут могут не только брать анализ крови у животных, но и исследовать мёд и молоко.

Чтобы получить аккредитацию, в ветеринарную лабораторию закупили современное оборудование — ламинарные боксы, термостаты и многое другое. Деньги на перевооружение выделили из краевого бюджета.

Ветеринарная лаборатория в Алтайском / Фото: amic.ru

Новости

Общество Рапс спасли, а пчёл уничтожили. Почему алтайские пасечники и фермеры не могут ужиться на одних полях и отравляют жизнь друг другу?

«Умейте договариваться»

Отдельно Серов похвалил Алтайский район за то, что здесь не допустили мора пчёл. В 2022 году проблема особенно обострилась: во многих муниципалитетах пчёлы массово гибли. Дело в том, что пасечники ставили ульи там, где ведут деятельность аграрии. Когда последние обрабатывали территорию от паразитов, они невольно травили пчёл.

Но в Алтайском ни одной жалобы от пчеловодов не поступило. И это при том, что территория — один из лидеров в регионе по пчеловодству. Сейчас здесь зарегистрировано 216 пасек на более чем 8 тысяч пчелосемей.

По словам Серова, секрет — в умении договариваться. В Алтайском районе ещё весной фермеры и пчеловоды собрались вместе и сели за стол переговоров. Они договорились, кто где ставит свои ульи. Поэтому и обработку здесь аграрии проводили так, чтобы не навредить полезным насекомым.

«Какие бы мы законы ни приняли в этой области, толку не будет, если люди не начнут между собой договариваться. Здесь ведь взаимовыгодная история. Пасечник, само собой, получает мёд. Но у фермера увеличивается дополнительная урожайность, когда пчёлы опыляют культуры. Оба в выгоде. Если люди заранее всё обсуждают, проблем нет. Фермер сам придёт к пасечнику и предупредит, когда будет обрабатывать территорию», — пояснил депутат.

По словам Серова, все остальные районы должны брать с Алтайского пример. Не только в сфере пчеловодства, но и вообще: активнее пользоваться мерами поддержки и развивать аграрный сектор.