В России могут ввести рассрочку на установку счетчиков
Эта мера предусмотрена в рамках пакета помощи россиянам и представителям бизнеса
18 марта 2022, 05:32, Илья Звягинцев
Правительство России может ввести рассрочку на установку приборов учёта. Это коснётся счётчиков воды, тепла и электричества.
Как сообщают «Известия», эта мера поддержки граждан и бизнеса внесена в рабочую версию первоочередных действий правительства.
Также отмечается, что 269,2 млрд рублей планируют направить на реализацию льготных ипотечных программ. 35 млрд — на субсидирование проектного финансирования.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил ряд новых мер поддержки для населения и бизнеса.
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