В России могут ввести рассрочку на установку счетчиков

Правительство России может ввести рассрочку на установку приборов учёта. Это коснётся счётчиков воды, тепла и электричества.

Как сообщают «Известия», эта мера поддержки граждан и бизнеса внесена в рабочую версию первоочередных действий правительства.

Также отмечается, что 269,2 млрд рублей планируют направить на реализацию льготных ипотечных программ. 35 млрд — на субсидирование проектного финансирования.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил ряд новых мер поддержки для населения и бизнеса.