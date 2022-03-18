В России могут ввести рассрочку на установку счетчиков

Эта мера предусмотрена в рамках пакета помощи россиянам и представителям бизнеса

18 марта 2022, 05:32, Илья Звягинцев

Правительство России может ввести рассрочку на установку приборов учёта. Это коснётся счётчиков воды, тепла и электричества.

Как сообщают «Известия», эта мера поддержки граждан и бизнеса внесена в рабочую версию первоочередных действий правительства.

Также отмечается, что 269,2 млрд рублей планируют направить на реализацию льготных ипотечных программ. 35 млрд — на субсидирование проектного финансирования.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил ряд новых мер поддержки для населения и бизнеса.

О каких мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций объявил Мишустин?

О каких мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций объявил Мишустин?

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