Поезд Барнаул – Славгород выполнит дополнительные рейсы в праздники
Они назначены на 30 апреля, 1, 8 и 9 мая
22 апреля 2024, 14:26, ИА Амител
В Алтайском крае в праздничные дни скорый пригородный поезд № 7013/7014 Барнаул – Славгород выполнит дополнительные рейсы. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Дополнительные рейсы назначены на 30 апреля и 8 мая по направлению Барнаул – Славгород, а также на 1 и 9 мая по обратному маршруту. Это связано с традиционным ростом спроса на поездки в праздничные дни.
Расписание поезда останется прежним: отправление из Барнаула в 15:40, прибытие в Славгород в 22:00. В обратном направлении поезд отправляется со станции Славгород в 08:00 и приезжает на барнаульский вокзал в 14:20.
По пути поезд останавливается на станциях Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилевка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда и Табуны.
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