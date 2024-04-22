Поезд Барнаул – Славгород выполнит дополнительные рейсы в праздники

Они назначены на 30 апреля, 1, 8 и 9 мая

22 апреля 2024, 14:26, ИА Амител

Железная дорога / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в праздничные дни скорый пригородный поезд № 7013/7014 Барнаул – Славгород выполнит дополнительные рейсы. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Дополнительные рейсы назначены на 30 апреля и 8 мая по направлению Барнаул – Славгород, а также на 1 и 9 мая по обратному маршруту. Это связано с традиционным ростом спроса на поездки в праздничные дни.

Расписание поезда останется прежним: отправление из Барнаула в 15:40, прибытие в Славгород в 22:00. В обратном направлении поезд отправляется со станции Славгород в 08:00 и приезжает на барнаульский вокзал в 14:20.

По пути поезд останавливается на станциях Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилевка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда и Табуны.