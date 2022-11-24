Ещё 4 млрд плюсом от Москвы. Как поменялся бюджет Алтайского края перед вторым чтением

Бюджет Алтайского края на 2023 год дополнительно вырастет почти на 5 млрд рублей за счёт поступлений от федерального центра, а также увеличения собственных доходов. Благодаря этому удастся пропорционально увеличить и расходную часть бюджета. Деньги, в частности, пойдут на зарплаты бюджетникам, дотации муниципалитетам, ЖКХ и т. д. Об этом в ходе интернет-конференции рассказал министр финансов региона Данил Ситников.

По его словам, доходная часть бюджета на 2023 год увеличилась на 4,794 млрд рублей и составила 144,612 млрд. Доходы подрастут в основном за счёт дополнительных безвозмездных поступлений (4,319 млрд), а также благодаря увеличению собственных налоговых и неналоговых доходов региона (475 млн). Основная часть доходов формируется из трёх главных источников. Это налог на доходы физических лиц — 27,315 млрд, налог на прибыль организаций — 17,518 млрд и акцизы — 15,387 млрд.

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Расходная часть бюджета увеличилась на 4,942 млрд рублей и достигла 158,241 млрд. Дефицит бюджета на будущий год подрос на 147 млн рублей — до 13,629 млрд.

В числе новых для края субсидий: 145 млн рублей на реализацию комплексной программы развития молодёжной политики в субъектах РФ «Регион для молодых»; почти 63 млн рублей на обеспечение работы советников директоров школ по взаимодействию с детскими общественными организациями; более 63 млн рублей на увеличение площади лесовосстановления; около 32 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в городской черте. На реконструкцию и капремонт муниципальных музеев выделяется 18 млн рублей, на оснащение региональных и муниципальных театров — 22,5 млн. Кроме этого, на мероприятия по улучшению качества почв направлена субсидия в размере 101,7 млн рублей, на стимулирование производства масличных культур — 81,5 млн.

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Бюджетом предусмотрена индексация зарплаты для отдельных категорий бюджетников, попадающих под действие указов президента — на 8,7% с 1 января 2023 года. Неуказным категориям зарплату поднимут на 5,5% с 1 октября 2023 года.

Расходная часть краевого бюджета, увеличившаяся ко второму чтению почти на 5 млрд рублей (4,942 млрд рублей), будет распределена по наиболее значимым направлениям. Так, на финансовую помощь муниципалитетам на повышение зарплат предлагается дополнительно распределить 1 млрд.

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На различные мероприятия в области ЖКХ направят ещё почти 1 млрд рублей, в том числе на ремонт объектов теплоснабжения — 600 млн, на формирование краевого резервного запаса угля — 140 млн, на мероприятия по энергосбережению — 130 млн и на обеспечение стабильного водоснабжения населения — 123 млн, уточняет сайт АКЗС.

На ранее сформированные статьи краевого бюджета направили дополнительные деньги. Так, почти 167 млн рублей пойдёт на обновление материально-технической базы школ и ещё 40 млн — на внедрение цифровой образовательной среды. На модернизацию школьных систем образования дополнительно направят 131 млн рублей, всего на эти мероприятия предусматривается 1,222 млрд.

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Субсидия на финансирование соцконтрактов увеличена на 425 млн рублей и превысит 1 млрд рублей. Более чем в два раза, с 128 до 265 млн рублей, увеличена субсидия на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Увеличились затраты на решение вопросов в социальной и образовательной сферах. На укрепление материально-технической базы соцучреждений направят дополнительно 554 млн рублей. На индексацию стипендий учащимся краевых профессиональных образовательных учреждений (училищ, колледжей и техникумов) выделят 75 млн рублей. Суммарно на это будет направлено 300 млн. На индексацию регионального маткапитала добавляется 35 млн рублей. С учётом этого повышения его размер составит 80 238 рублей. Для финансирования учебных расходов школ дополнительно предусмотрели 64 млн и 50 млн — на приобретение школьных автобусов.

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На реализацию проектов по программе поддержки местных инициатив дополнительно выделено 100 млн рублей. Общая сумма на эти цели составила 400 млн рублей.

На антитеррористическую защиту объектов бюджетной сферы дополнительно направят 400 млн рублей, а на повышение их пожарной безопасности — ещё 150 млн рублей.

С учётом дополнительных средств, полученных в виде акцизов на нефтепродукты, объём регионального дорожного фонда превысит 15,355 млрд рублей.

На реализацию муниципальных программ формирования комфортной городской среды дополнительно предусмотрено 210 млн рублей, а также ещё 25 млн рублей — на осуществление муниципальных программ по благоустройству.

На поддержку аграриев плюсом направят 240 млн рублей, ещё 100 млн — на инвестиционную деятельность. 37 млн рублей запланировано на организацию и проведение в регионе спортивных мероприятий.

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Бюджет во втором, окончательном чтении депутаты АКЗС рассмотрят на сессии 25 ноября. При этом парламентарии предложили более 130 поправок. Суммарный объём запрашиваемых средств составлял более 12,5 млрд рублей. Далеко не все из предложенных инициатив нашли поддержку в финальной версии документа.