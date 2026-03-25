Депутаты ГД отказались поддерживать проект о запрете пальмового масла в детском питании

Действующие СанПиНы уже содержат ограничение на использование такого масла при организации питания детей

25 марта 2026, 11:33, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

Комитет Госдумы по охране здоровья намерен рекомендовать отклонить в первом чтении законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах детского питания. Соответствующая позиция изложена в проекте заключения комитета, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Инициативу выдвинули депутаты от фракции КПРФ: Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по защите семьи, и Николай Харитонов — глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Авторы законопроекта указывали на правовой пробел. Так, действующее законодательство не содержит прямого запрета на применение пальмового масла в детском питании в организованных коллективах. По их мнению, это мешает обеспечить принципы здорового и безопасного питания для наиболее уязвимой категории населения.

Правительство РФ в своем отзыве ранее отметило, что документ требует существенной доработки. В проекте заключения комитета прямо говорится:

«Комитет Государственной Думы по охране здоровья не поддерживает проект федерального закона № 1107747‑8 "О внесении изменения в статью 25.1 Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и рекомендует отклонить его в первом чтении».

Члены комитета пояснили, что требования к пищевым продуктам, предлагаемые в законопроекте, должны регулироваться техническим регламентом. В нем уже закреплен перечень продукции, запрещенной при производстве детского питания.

В список входят хлопковое и кунжутное масло, гидрогенизированные, а также любые растительные масла, в том числе пальмовое, с перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг жира.

Но исключение составляет оливковое масло. Отмечается, что действующие СанПиНы уже содержат запрет на использование пальмового масла при организации питания детей.

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказывался за полный запрет пальмового масла в детских продуктах и ограничение его применения в остальных категориях товаров. Ранее сообщалось, что в школах и детсадах предложили ввести стандарт здорового питания.