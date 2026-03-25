Депутаты ГД отказались поддерживать проект о запрете пальмового масла в детском питании
Действующие СанПиНы уже содержат ограничение на использование такого масла при организации питания детей
25 марта 2026, 11:33, ИА Амител
Комитет Госдумы по охране здоровья намерен рекомендовать отклонить в первом чтении законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах детского питания. Соответствующая позиция изложена в проекте заключения комитета, который оказался в распоряжении РИА Новости.
Инициативу выдвинули депутаты от фракции КПРФ: Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по защите семьи, и Николай Харитонов — глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Авторы законопроекта указывали на правовой пробел. Так, действующее законодательство не содержит прямого запрета на применение пальмового масла в детском питании в организованных коллективах. По их мнению, это мешает обеспечить принципы здорового и безопасного питания для наиболее уязвимой категории населения.
Правительство РФ в своем отзыве ранее отметило, что документ требует существенной доработки. В проекте заключения комитета прямо говорится:
«Комитет Государственной Думы по охране здоровья не поддерживает проект федерального закона № 1107747‑8 "О внесении изменения в статью 25.1 Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и рекомендует отклонить его в первом чтении».
Члены комитета пояснили, что требования к пищевым продуктам, предлагаемые в законопроекте, должны регулироваться техническим регламентом. В нем уже закреплен перечень продукции, запрещенной при производстве детского питания.
В список входят хлопковое и кунжутное масло, гидрогенизированные, а также любые растительные масла, в том числе пальмовое, с перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг жира.
Но исключение составляет оливковое масло. Отмечается, что действующие СанПиНы уже содержат запрет на использование пальмового масла при организации питания детей.
Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказывался за полный запрет пальмового масла в детских продуктах и ограничение его применения в остальных категориях товаров. Ранее сообщалось, что в школах и детсадах предложили ввести стандарт здорового питания.
11:34:26 25-03-2026
Это ж их бизнес.
11:34:29 25-03-2026
вот и все ребята. парам-пара-пааааУУ
11:37:53 25-03-2026
А ведь выборы в сентябре.....
12:59:06 25-03-2026
Медведь-шатун (11:37:53 25-03-2026) А ведь выборы в сентябре........
И что? Может как-то сказаться на результатах? Да, вы, шалун однако...
11:51:07 25-03-2026
Надо ТрансЖиры запрещать, они вредны! а где они в пальмовом или маргарине не так важно, пишут бывает пальмовое хорошее и техническое, вопрос в качестве
12:56:02 25-03-2026
Какой хитрый ход.Вы на законодательном уровне запретите эти пальмовые масла,а то что там какой то технический регламент их запрещает ,это слабое утешение.Вот когда будет принят первостепенный закон о запрете ,тогда и будет уверенность ,что его применение противозаконно.А то сегодня технический регламент запрещает,а завтра ,будьте любезны,добро пожаловать.
15:32:15 25-03-2026
Молодцы, депутаты! Мы в вас и не сомневались. После того, что вы уже напринимали...
19:30:41 08-04-2026
шкуры апродажные