Самый возрастной стример. 91-летний китаец прошел игру и стал звездой соцсетей

25 марта 2026, 11:16, ИА Амител

Дедушка, проходящий игру / Фото: Shot

91-летний стример из Китая привлек внимание пользователей соцсетей, после того как самостоятельно прошел популярную видеоигру без каких-либо подсказок. Во время прохождения он записывал важные детали и решения головоломок в обычную тетрадь, пишет Shot.

Речь идет о Яне Бинлине, который ведет трансляции под ником Game Grandpa. По данным из соцсетей, он полностью прошел игру Resident Evil Requiem, не прибегая к гайдам или помощи со стороны. Вместо этого пожилой геймер фиксировал всю необходимую информацию вручную, чтобы ориентироваться в процессе.

Прохождение транслировалось на его канале, где он делился процессом игры с аудиторией. Отмечается, что ранее, в 2024 году, Ян Бинлинь был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной игровой стример.

До выхода на пенсию он работал инженером в нефтегазовой отрасли на юге Китая, а интерес к видеоиграм появился у него уже после завершения профессиональной карьеры в 1996 году.

