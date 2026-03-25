Самый возрастной стример. 91-летний китаец прошел игру и стал звездой соцсетей
25 марта 2026, 11:16, ИА Амител
91-летний стример из Китая привлек внимание пользователей соцсетей, после того как самостоятельно прошел популярную видеоигру без каких-либо подсказок. Во время прохождения он записывал важные детали и решения головоломок в обычную тетрадь, пишет Shot.
Речь идет о Яне Бинлине, который ведет трансляции под ником Game Grandpa. По данным из соцсетей, он полностью прошел игру Resident Evil Requiem, не прибегая к гайдам или помощи со стороны. Вместо этого пожилой геймер фиксировал всю необходимую информацию вручную, чтобы ориентироваться в процессе.
Прохождение транслировалось на его канале, где он делился процессом игры с аудиторией. Отмечается, что ранее, в 2024 году, Ян Бинлинь был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной игровой стример.
До выхода на пенсию он работал инженером в нефтегазовой отрасли на юге Китая, а интерес к видеоиграм появился у него уже после завершения профессиональной карьеры в 1996 году.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стало значительно больше предложений подработки для пенсионеров.
12:07:07 25-03-2026
Он в свой 91 год уже главную игру почти прошел - Жизнь! И хорошо, что не торопился..