Пока гром не грянет. Почему на Алтае почти перестали прививаться от ковида?

От иммунной прослойки в 60%, которой долго добивались в регионе, почти ничего не осталось

30 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сейчас в Алтайском крае привито от коронавируса лишь 7% от общего количества жителей. Об этом amic.ru рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По её словам, на пике уровень иммунизации населения составлял 60%, но сейчас на прививку от ковида записываются очень неохотно. Многие слишком рано обрадовались снижению заболеваемости и "забили" на профилактику, считает врач.

О том, нужно ли прививаться, если ковид идёт на спад, и выявились ли за два с половиной года какие-то серьёзные осложнения от вакцин, – в материале amic.ru.

"Были смерти – было страшно"

Причины резкого обвала уровня вакцинации на Алтае очевидны, считает Переладова: COVID-19 просто перестал пугать людей. Когда в крае было привито 60% населения, отношение к инфекции было совсем другим.

"Конечно, когда было много летальных исходов, людям было страшно, они боялись. У нас ведь как: пока гром не грянет – мы прививаться не побежим. Сейчас коронавирусная инфекция ушла из повестки, смертей стало намного меньше, вот люди и решили, что вакцинироваться больше не нужно", – пояснила эпидемиолог.

Кроме того, ещё в 2022 году в Алтайском крае отменили последние ковидные ограничения. Теперь без справки о вакцинации можно не только посетить торговый центр, но даже уехать в другую страну. В общем, все "стимулы" для прививок уже исчезли, заключила врач. Так что на повторную вакцинацию жители региона почти не приходят.

Не такое уж и благо

Люди зря "расслабились", убеждена Переладова. По её словам, на самом деле эпидобстановка на Алтае не совсем радужная. Конечно, уровень заболеваемости сейчас намного ниже, чем в предыдущие периоды. Но люди продолжают заражаться, а некоторые даже попадают в реанимацию. Увы, до сих пор есть и летальные исходы.

"Бдительность людей притупилась. Хотя уровень заболеваемости, даже по данным оперштаба, в течение последних 12 недель остаётся стабильно высоким. В начале января в день выявляли 30-40 случаев. В течение последнего месяца количество новых случаев составляет либо чуть меньше, либо чуть больше сотни в день. По-прежнему есть и тяжёлые, и крайне тяжёлые случаи. Люди на аппаратах ИВЛ находятся. Но у нас об этом, похоже, стали забывать", – пояснила эпидемиолог.

Она подчеркнула, что ВОЗ пока не объявлял об окончании пандемии. А это значит, что прививаться от коронавируса нужно в прежнем режиме – каждые полгода. Тем более что в период межсезонья, когда меняется климат, человек особенно уязвим перед вирусными инфекциями.

Эпидемиолог напомнила, что вакцинацию от коронавируса можно пройти в поликлинике по месту жительства. Вакцины в медучреждениях края сейчас предостаточно.

Детей прививать не хотят

Детская вакцинация от COVID-19 на Алтае "буксует" ещё больше, сообщила специалист. По её словам, родители относятся к прививкам от ковида для детей крайне негативно.

Поскольку спроса на вакцину нет, новые партии детского "Спутника" в регион не поставляют.

Один укол от двух инфекций

По словам Переладовой, ситуацию с низким уровнем вакцинации может исправить новый вариант вакцины, над которым работают ведущие отечественные институты. Идея в том, чтобы прививка была комбинированной: защищала сразу и от COVID-19, и от гриппа. Если препарат получится создать, достаточно будет одного укола, а не двух.

"В одной ампуле будет профилактика сразу двух инфекций. У нас есть хороший опыт в детской вакцинации, когда один укол защищает сразу от нескольких заболеваний. Надеемся, что вскоре появится вариант "грипп + ковид". Это было бы очень удобно для людей", – объяснила эпидемиолог.

Но пока такого препарата нет. А уже осенью 2023-го нас наверняка ждёт очередной подъём заболеваемости, не сомневается врач. И настаивает, что только вакцинация поможет избежать серьёзных последствий коронавируса.

Были ли тяжёлые осложнения и летальные случаи из-за вакцины от ковида?

Переладова также прокомментировала новости о ковидных вакцинах зарубежного производства, которые якобы приводят к смертельным случаям. По её словам, сейчас очень трудно оценить, можно ли доверять этой информации.

Что касается отечественных препаратов, ни одного летального случая, связанного с ними, медики пока не зафиксировали. Эпидемиолог напомнила, что стала первым жителем Алтайского края, привившимся от ковида. По её словам, за два с половиной года никаких негативных последствий она не заметила.

"Как видите, жива, здорова и работаю. Убеждаю других, что вакцинация – единственный способ защититься от коронавируса", – заметила эксперт.

По её словам, за всеми возможными побочными эффектами отечественных вакцин тщательно следят и на краевом, и на федеральном уровне. Никаких проявлений, кроме тех, что указаны в инструкции к вакцинам, медики не выявили.

"Это абсолютно безопасные вакцины. Если бы какая-то из ряда вон выходящая ситуация случилась, мы бы о ней уже знали", – считает врач.

По словам медика, всё, что грозит человеку после прививки, – боль в месте укола, повышение температуры и слабость. Но это нормальная реакция, которая проходит в течение пары дней.