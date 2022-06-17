Авария с участием четырех автомобилей произошла в центре Барнаула
Вереница из получивших повреждения автомобилей собралась на одной из полос
17 июня 2022, 18:08, Илья Звягинцев
В Барнауле на проспекте Ленина произошла массовая авария. Об этом amic.ru рассказали в Аваркоме.
Четыре автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова. Вереница из машин заняла одну из полос, а также сильно затруднила проезд через проспект по Димитрова.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, что вечером 17 июня в Барнауле собрались серьёзные пробки. Выехать из центра города практически невозможно.
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