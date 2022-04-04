Двух человек оштрафовали за дискредитацию ВС РФ в Республике Алтай

Двух жителей Шебалинского района Республики Алтай оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Первым нарушителем оказался 45-летний местный житель, который разместил в своих социальных сетях информацию, дискредитирующую действия ВС РФ. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также штраф выписали 39-летней женщине, которую ранее уже наказывали за попытку провести пикет. Тогда её оштрафовали на 30 тысяч рублей, а теперь за пост в социальных сетях — на 35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили информацию, дискредитирующую ВС РФ на странице 34-летнего жителя Майминского района. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.