Джон Уик по-русски. Мужчина решил отомстить за собаку и убил двух егерей

В Павловском Посаде мужчина, которого соседи звали Филином, застрелил двух егерей. Подробности происшествия раскрыл Mash.

По словам людей, проживающих рядом, он вёл себя очень странно: носил металлический сосуд на голове, чтобы «защититься от излучения», а также был затворником, несмотря на то, что у него есть 27-летний сын.

«Компанию Филину составляла собака. Но месяц назад Павел, с которым Кружков давно враждовал, застрелил её. Этот же Павел и сообщил полиции о шизофрении Игоря, за что того оставили без права на использование оружия», — сообщает Mash.

За собаку Филин убил мужчину, а свою вторую жертву он встретил случайно, когда скрывался в лесах.

Стрелок сам пришёл к правоохранителям, но не в полицию, а в прокуратуру. К полицейским идти мужчина побоялся, потому что думал, что его убьют.