Ещё одна россиянка скончалась в результате давки в Сеуле
Всего в результате инцидента погиб 151 человек
30 октября 2022, 11:10, Никита Черников
Число погибших в результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле россиянок возросло до двух, пишут «Известия» со ссылкой на посольство РФ.
По данным диппредставительства, ещё одна раненая находится в больнице.
Ранее сообщалось об одной погибшей и одной пострадавшей россиянках в столице Южной Кореи. По последним данным, в общей сложности в результате инцидента скончался 151 человек.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил соболезнования в связи с произошедшим и объявил в стране национальный траур.
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