Ещё одна россиянка скончалась в результате давки в Сеуле

Число погибших в результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле россиянок возросло до двух, пишут «Известия» со ссылкой на посольство РФ.

По данным диппредставительства, ещё одна раненая находится в больнице.

Ранее сообщалось об одной погибшей и одной пострадавшей россиянках в столице Южной Кореи. По последним данным, в общей сложности в результате инцидента скончался 151 человек.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил соболезнования в связи с произошедшим и объявил в стране национальный траур.