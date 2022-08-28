На Алтае двое мужчин расчленили знакомого, сожгли и сбросили останки в реку

В Республике Алтай двое мужчин расчленили знакомого лопатой, сожгли и сбросили несгоревшие останки в Катунь. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, 17 декабря 2020 года 53-летний житель села Ело Онгудайского района из личной неприязни задушил знакомого. Инцидент случился в сторожевом домике на территории турбазы в селе Акташ Улаганского района.

Очевидцем случившегося стал 48-летний приятель злоумышленника, который проживал в Горно-Алтайске.

«Вдвоём они сожгли тело убитого, расчленяя его части лопатой. После этого злоумышленники сложили несгоревшие останки жертвы в полиэтиленовые пакеты, на автомобиле перевезли их на территорию Онгудайского района, где выбросили в реку Катунь», — говорится в сообщении.

В апреле 2021 года преступление раскрыли. Обвиняемый в убийстве свою вину не признал, его же пособник, которому вменяют укрывательство преступления, в содеянном сознался и активно сотрудничал со следствием. Уголовное дело передали прокурору.