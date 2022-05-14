На Алтае мужчина получил восемь лет тюрьмы за убийство сына

Жителя Поспелихинского района Алтайского края признали виновным в убийстве сына, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

Происшествие случилось октябрьским вечером 2021 года в сторожке одного из предприятий муниципалитета. 49-летний мужчина вместе с сыном распивал там спиртное и во время застолья между ними на фоне длительных плохих отношений вспыхнула очередная ссора.

Конфликт перерос в драку, в ходе которой сельчанин задушил сына.

«Суд <....> признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пойдёт под суд женщина, которая избивала четверых мальчиков шлангом, трубой и другими предметами, а также заставляла их спать на кроватях без матрасов.