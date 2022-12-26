Полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения денег клиентов «Жилфонда» в Барнауле

На данный момент речь идет о восьми миллионах рублей. Но, по всей вероятности, эти цифры неокончательные

26 декабря 2022, 14:13, Ирина Киселева

Фото: скриншот с 2gis.ru

По факту присвоения агентством «Жилфонд» в Барнауле денежных средств возбуждено уголовное дело. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГК МВД по Алтайскому краю, в отдел полиции по Индустриальному району поступило два заявления от граждан.

«В одном случае сумма ущерба свыше трех миллионов рублей, в другом — более пяти. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации „Присвоение или растрата“. Организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Однако это не все заявления по этому громкому делу. По аналогичным фактам в УМВД России по городу Барнаулу поступило еще девять заявлений. По ним проводятся проверки, ущерб устанавливается.

Как ранее сообщал amic.ru, 19 декабря алтайский региональный директор этого агентства недвижимости Людмила Авдюхина исчезла вместе с дочерью и супругом, который занимает в «Жилфонде» должность руководителя отдела продаж. На работу руководитель не вышла 19 декабря. Так как на этот день с ее участием было запланировано несколько сделок, коллеги попытались с ней связаться. Но на звонки она не отвечала, в мессенджерах сообщения не доставлялись. Не удалось установить связь с ее супругом и ребенком. Тогда было принято решение подать заявление о розыске в полицию. Коллеги женщины подозревают, что она могла присвоить средства клиентов. Общая сумма ущерба и количество пострадавших уточняются, пояснили amic.ru в новосибирском филиале «Жилфонда».





