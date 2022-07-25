Сибиряк камнем разбил лицо соседке из-за «неправильно» припаркованной машины

В новосибирском садоводстве пьяный мужчина после затяжного конфликта с соседями устроил драку, сообщает «КП-Новосибирск».

Как рассказала 29-летняя пострадавшая, мужчина живёт в садоводстве только летом.

«Мой дядя, когда приезжает в гости или на обед, ставит машину возле нашего забора. Сосед живёт через два участка от нас и начал возмущаться, что машина им мешает. Хотя другие соседи не приходили с претензиями», — отметила женщина.

Конфликт, начавшийся ещё в 2021 году, обострился 20 июля. За день до этого кто-то поцарапал автомобиль.

«Ближе к вечеру сосед пришёл, долбился в наши ворота. К нему вышла моя девятилетняя дочка, а он ей: „Давай, своего дядю и мамашу позови сюда“. От него пахло алкоголем. Вышел дядя и в его сторону посыпались оскорбления. Дядя отправил его домой. А потом вижу, что сосед возвращается. Орёт оскорбления. Кинулся на дядю, а я встала между ними. Сосед схватил меня и прислонил спиной к забору. Резкий удар, течёт кровь по лицу и мне стало плохо. Оказалось, он разбил мне бровь камнем», — рассказала пострадавшая.

Прибывшие на вызов медики диагностировали рваную рану и сотрясение головного мозга. При этом, подчеркнула женщина, полиция не приехала, поэтому ей пришлось самой идти в отдел и писать заявление. Также она отправила жалобу в прокуратуру на бездействие правоохранителей.