Следователи рассказали подробности гибели рабочего на стройке в Барнауле
36-летний мужчина упал с восьмого этажа строящегося здания
23 июля 2022, 12:51, Илья Звягинцев
Следователи прояснили подробности гибели рабочего на стройке в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал «Вкурсе22» со ссылкой на данные регионального СК.
Отмечается, что погибшим является 36-летний мужчина. Рабочий упал с восьмого этажа строящегося здания, что привело к его гибели.
Напомним, что о происшествии стало известно 22 июля. Мужчина погиб на стройке по адресу Партизанская, 178.
Предполагалось, что к гибели привело обрушение строительных конструкций. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Комментарии
Новости партнеров