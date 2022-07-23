Следователи рассказали подробности гибели рабочего на стройке в Барнауле

Следователи прояснили подробности гибели рабочего на стройке в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал «Вкурсе22» со ссылкой на данные регионального СК.

Отмечается, что погибшим является 36-летний мужчина. Рабочий упал с восьмого этажа строящегося здания, что привело к его гибели.

Напомним, что о происшествии стало известно 22 июля. Мужчина погиб на стройке по адресу Партизанская, 178.

Предполагалось, что к гибели привело обрушение строительных конструкций. Пострадавший скончался на месте происшествия.