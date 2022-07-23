В Барнауле люди застряли на аттракционе «Американские горки»
На место прибыли спасатели, чтобы эвакуировать застрявших
23 июля 2022, 16:10, Илья Звягинцев
В барнаульском парке «Арлекино» люди застряли на аттракционе «Американские горки». Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Отмечается, что несколько человек остались в вагонетке, которая застряла на рельсах над землей. На место прибыли спасатели, которые работают над тем, чтобы освободить людей из заточения.
Подробности случившегося уточняются.
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