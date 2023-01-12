В барнаульском агентстве «Жилфонд» прокомментировали слова клиентки, которая лишилась 5 млн рублей

Исполняющая обязанности управляющего ООО «Жилфонд Барнаул» заверила, что деньги пострадавшим выплатят

12 января 2023, 06:16, Ирина Киселева

Фото: скриншот с сайта 2gis.ru

Деньги пострадавшим клиентам барнаульского «Жилфонда» вернут. Об этом сообщила amic.ru исполняющая обязанности управляющего ООО «Жилфонд Барнаул» Екатерина Исайченко, комментируя слова одной из клиенток, которая обратилась в редакцию портала.

Напомним, жительница Барнаула Оксана сообщила amic.ru, что лишилась пяти с половиной миллионов рублей, а в «Жилфонде» в качестве «решения проблемы» ей предложили следующую схему: на сумму причинённого ущерба юрлицо приобретает семье жильё, которое будет зарегистрировано на нём. А потерпевшая сторона будет проживать в этом жилье по договору пожизненного найма. «Получается, я, муж и двое несовершеннолетних детей остались без жилья и денежных средств», — переживала женщина.

В беседе с корреспондентом amic.ru Екатерина Исайченко отметила, что Оксана, видимо, неверно поняла её слова.

«Оксана действительно была нашим клиентом, но, видимо, она неправильно поняла информацию и передала её. В настоящее время идёт внесение в учредительные документы, чтобы я официально вступила в должность и у меня появился доступ ко всем документам и счёту ООО „Жилфонд Барнаул“. Документы были переданы через нотариуса 29 декабря. Внесение изменений в ЕГРЮЛ налоговая регистрирует в течение пяти рабочих дней.



После этого я официально вступлю в должность и буду иметь право подписи финансовых документов от лица ООО „Жилфонд Барнаул“. Соответственно, распоряжаться счётом. С этого момента мы последовательно будем решать все финансовые вопросы с потерпевшими. Все суммы будут выплачены», — заверила Екатерина Исайченко.Давать более подробный комментарий по ситуации и уточнить общую сумму ущерба и число пострадавших Екатерина Исайченко отказалась.

Как ранее сообщал amic.ru, 19 декабря со своей семьёй исчезла директор ООО «Жилфонд Барнаул» Людмила Авдюхина. После этого выяснилось, что исчезли и деньги, которые клиенты хранили в индивидуальных ячейках агентства недвижимости на время заключения сделок. 26 декабря появилась информация, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту присвоения агентством «Жилфонд» денежных средств. Известно, что сумма ущерба по двум пострадавшим составила более восьми миллионов рублей. По аналогичным фактам в УМВД России по городу Барнаулу поступило ещё девять заявлений. По ним проводятся проверки, ущерб устанавливается. Позже Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul сообщил, что Авдюхина, предположительно, с деньгами клиентов могла улететь в Турцию. По их сведениям, семья улетела из Новосибирска в Сочи, а оттуда с пересадкой в Москве — к турецким партнёрам в Стамбул, где её след теряется.



