Жесткое ДТП с двумя легковыми авто и мотоциклом произошло в Алтайском крае

Массовое ДТП произошло на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», столкнулись несколько автомобилей и мотоцикл.

Так, на кадрах видны два легковых автомобиля с серьезными повреждениями. О наличии пострадавших не сообщается, информация о происшествии уточняется.

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Происшествия Пострадали двое. Стали известны подробности ДТП с переворотом в Горном Алтае

Напомним, что 22 июня два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Майминском районе Республики Алтай.

По данным полиции, около 13:30 на 473-м километре Чуйского тракта 67-летний житель Усть-Коксинского района при движении на Toyota Fortuner со стороны села Манжерок в направлении посёлка Озерное не уступил дорогу при повороте налево автомобилю Mercedes-Benz E320, за рулём которого находился 34-летний житель Новосибирска. Toyota от удара опрокинулась.