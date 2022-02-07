Жителя Барнаула осудили за то, что он убил беременную кошку на глазах у детей
Дети пытались помешать живодёру и кидались в него камнями, но это не остановило мужчину
7 февраля 2022, 10:20
В Барнауле осудили мужчину, который убил беременную кошку на глазах у детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошёл летом в посёлке Южном. Мужчина палкой насмерть забил животное. Дети пытались помешать живодёру и кидались в него камнями, но это не остановило горожанина.
Мужчину осудили за жестокое обращение с животными.
“С учётом полного признания вины и иных обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы”, — сказано в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.
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