Прощание с Гладковым пройдет в закрытом режиме

Такое решение приняла семья композитора

16 октября 2023, 19:18, ИА Амител

Фото: ТАСС

Прощание с композитором Геннадием Гладковым пройдет в закрытом режиме в кругу семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника Малика Аминова.

"Мы с сыном [Гладкова] решили, что похороны и прощание пройдут в кругу семьи и самых близких людей", – заявил он.

Напомним, что Гладков умер 16 октября на 89-м году жизни. Он написал все хиты к мультфильмам о бременских музыкантах, к фильмам "Обыкновенное чудо", "12 стульев", "Человек с бульвара Капуцинов" и другим шедеврам.