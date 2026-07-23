"Проще найти новую". 21% барнаульцев не верят в успех переговоров о повышении зарплаты
5% трудоустроенных жителей предпочитают ждать инициативы сверху
23 июля 2026, 09:00, ИА Амител
В Барнауле 21% трудоустроенных жителей признались, что, несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут, так как не верят в успех таких переговоров, сообщает SuperJob.
«Лишь 7% барнаульцев считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на большее. 24% горожан уже инициировали переговоры об увеличении оклада, еще 22% готовятся просить повышения в ближайшее время», — говорится в исследовании.
Чем барнаульцы объясняют нежелание обращаться за прибавкой:
- 22% опрошенных заявили, что тарифные ставки жестко определены;
- 21% заранее уверены в бесперспективности переговоров;
- 18% заявили, что "проще найти новую работу, чем выпрашивать";
- 10% называют основным препятствием жадность руководства;
- 4% отметили психологический дискомфорт;
- 5% не идут к начальству из-за тяжелого финансового положения компании;
- 5% предпочитают ждать инициативы сверху.
Наиболее решительны в вопросах финансовых переговоров молодежь и те, кто зарабатывает больше. Среди горожан в возрасте до 35 лет уже попросили прибавки 29%, еще 30% планируют сделать это в ближайшее время.
«Обращались к руководству за повышением зарплаты 33% зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц, и еще 30% вскоре инициируют переговоры», — выяснили социологи.
Опрос проведен с 26 июня по 15 июля среди трудоустроенных жителей Барнаула.
10:04:49 23-07-2026
В моем случае было бесперспективно. Пару-тройку раз говорила об этом, выслушивала, что сначала были финансовые сложности у организации, потом - не заложено финансирование. А когда подала заявление на увольнение, так сразу руководство сначала психануло и орало, что "так не поступают, она не готова к обсуждению". Какое осуждение? Умерла, так умерла... я предупреждала, что торговаться не буду. И так 8 лет терпела.. Терпила
15:30:48 23-07-2026
Гость (10:04:49 23-07-2026) В моем случае было бесперспективно. Пару-тройку раз говорила... Правильно сделали. Увольнение должно быть неожиданным и быстрым, и неумолимым. Это нечастый момент торжества сотрудника над организацией, практикующей различные уловки, чтобы не платить по справедливости.
20:36:39 23-07-2026
Гость (15:30:48 23-07-2026) Правильно сделали. Увольнение должно быть неожиданным и быст... Можно спокойно найти работу, потом подписать заявление на 14 дней отпуска, и через минуту положить заявление на увольнение. Прийти через 14 дней и уволиться.
16:43:31 23-07-2026
Гость (10:04:49 23-07-2026) В моем случае было бесперспективно. Пару-тройку раз говорила... вы безграмотно поступили и себе в ущерб
обычно если припекло просто паралельно ищут новую работу или имитируют поиск и так чтобы начальство слышало новый оклад выше вашего текущего. Если оно мирится то вы намекаете о том что начинаете поглядывать на сторону и как только... Тогда шансы повышаются на повышение многократно
а не так прибежал уволился...
18:48:53 23-07-2026
Гость (16:43:31 23-07-2026) вы безграмотно поступили и себе в ущербобычно если припе... Нормально, нормально. Большинство работодателей воспринимает уступку работнику как катастрофу и знак для остальных, что так можно было. Ну а незаменимых не бывает, по крайней мере большинство из нас не уникальные специалисты.
10:54:03 23-07-2026
Самое печально, когда новых сотрудников с меньшими знанием и опытом нанимают на большую зарплату, с грифом секретно! )) И когда ты увольняешься тебе щедро предлагают поднять ЗП, но она всё равно не дотягивает, до ЗП новичка. А через пару месяцев он не вывозит и уходит или его уходят))
11:11:24 23-07-2026
Гость (10:54:03 23-07-2026) А через пару месяцев он не вывозит и уходит или его уходят.. Ну и хорошо, если плохая организация обанкротится - её место займут хорошие компании.
12:21:51 23-07-2026
Гость (11:11:24 23-07-2026) Ну и хорошо, если плохая организация обанкротится - её место... Ага щяз. Специфика шосконтор, как я понял.
13:36:44 23-07-2026
Ага, госслужащим это расскажите, кадры примут заявление и никто обсуждать не будет.
16:45:53 23-07-2026
150 тыщ в месяц? за что? он что ля такого совершил глобального чтоб ему не 30 а 150 отслюнявливать?
в 1990е вообще вон за тарелку супа в обед работали