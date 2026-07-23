"Проще найти новую". 21% барнаульцев не верят в успех переговоров о повышении зарплаты

5% трудоустроенных жителей предпочитают ждать инициативы сверху

23 июля 2026, 09:00, ИА Амител

Разговор с начальником / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Барнауле 21% трудоустроенных жителей признались, что, несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут, так как не верят в успех таких переговоров, сообщает SuperJob.

«Лишь 7% барнаульцев считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на большее. 24% горожан уже инициировали переговоры об увеличении оклада, еще 22% готовятся просить повышения в ближайшее время», — говорится в исследовании.

Чем барнаульцы объясняют нежелание обращаться за прибавкой:

22% опрошенных заявили, что тарифные ставки жестко определены;

21% заранее уверены в бесперспективности переговоров;

18% заявили, что "проще найти новую работу, чем выпрашивать";

10% называют основным препятствием жадность руководства;

4% отметили психологический дискомфорт;

5% не идут к начальству из-за тяжелого финансового положения компании;

5% предпочитают ждать инициативы сверху.

Наиболее решительны в вопросах финансовых переговоров молодежь и те, кто зарабатывает больше. Среди горожан в возрасте до 35 лет уже попросили прибавки 29%, еще 30% планируют сделать это в ближайшее время.

«Обращались к руководству за повышением зарплаты 33% зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц, и еще 30% вскоре инициируют переговоры», — выяснили социологи.

Опрос проведен с 26 июня по 15 июля среди трудоустроенных жителей Барнаула.