Россия выиграла третью золотую медаль на Паралимпиаде

Лыжник Голубков одержал победу в гонке на 10 км

11 марта 2026, 18:45, ИА Амител

Лыжник Иван Голубков / Фото: Министерство спорта Республики Коми

Российский лыжник Иван Голубков принес сборной России третью золотую медаль на Паралимпийских играх: спортсмен одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров в положении сидя, передает РИА Новости.

Иван Голубков преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Второе место занял китаец Мао Чжунъу (отставание — 16,3 секунды), третьим стал его соотечественник Чжэн Пэн (+18,7). Ивану Голубкову 30 лет. Это его первое паралимпийское золото.

Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото в супергиганте, а лыжница Анастасия Багиян выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Всего у россиян пять медалей — три золотые и две бронзовые.

В Паралимпиаде-2026 принимают участие шесть россиян. Они впервые за 12 лет выступают с национальной символикой. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.