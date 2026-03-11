Россия выиграла третью золотую медаль на Паралимпиаде
Лыжник Голубков одержал победу в гонке на 10 км
11 марта 2026, 18:45, ИА Амител
Российский лыжник Иван Голубков принес сборной России третью золотую медаль на Паралимпийских играх: спортсмен одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров в положении сидя, передает РИА Новости.
Иван Голубков преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Второе место занял китаец Мао Чжунъу (отставание — 16,3 секунды), третьим стал его соотечественник Чжэн Пэн (+18,7). Ивану Голубкову 30 лет. Это его первое паралимпийское золото.
Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото в супергиганте, а лыжница Анастасия Багиян выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Всего у россиян пять медалей — три золотые и две бронзовые.
В Паралимпиаде-2026 принимают участие шесть россиян. Они впервые за 12 лет выступают с национальной символикой. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
19:06:42 11-03-2026
молодцы - сильные люди.
01:58:41 12-03-2026
Сплошное уважение! Титаны!
07:04:46 12-03-2026
МОЛОДЦЫ!