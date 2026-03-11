В Хабаровске суд дал 17 лет колонии женщине, сорвавшей 14 листовок с призывом служить

Суд установил, что хабаровчанка сотрудничала с украинской разведкой и выступала против СВО

11 марта 2026, 18:14, ИА Амител

К 17 годам лишения свободы приговорил суд жительницу Хабаровского края, срывавшую листовки с призывами служить в российской армии, сообщили в прокуратуре региона.

«Судом установлено, что женщина, выступая против специальной военной операции, сотрудничала с украинской разведкой», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщина сорвала не менее 14 брошюр в обмен на выезд за границу. Часть из них она сфотографировала и отправила кураторам, остальные оставила в квартире.

Помимо этого, осужденная нашла в интернете информацию о погибшем российском военнослужащем с указанием его личных данных и отправила ее "представителю Украины".

Женщину обвинили в госизмене (ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на год.