В Хабаровске суд дал 17 лет колонии женщине, сорвавшей 14 листовок с призывом служить
Суд установил, что хабаровчанка сотрудничала с украинской разведкой и выступала против СВО
11 марта 2026, 18:14, ИА Амител
К 17 годам лишения свободы приговорил суд жительницу Хабаровского края, срывавшую листовки с призывами служить в российской армии, сообщили в прокуратуре региона.
«Судом установлено, что женщина, выступая против специальной военной операции, сотрудничала с украинской разведкой», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, женщина сорвала не менее 14 брошюр в обмен на выезд за границу. Часть из них она сфотографировала и отправила кураторам, остальные оставила в квартире.
Помимо этого, осужденная нашла в интернете информацию о погибшем российском военнослужащем с указанием его личных данных и отправила ее "представителю Украины".
Женщину обвинили в госизмене (ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на год.
18:47:53 11-03-2026
Да уж!!!!!Такого вражину поймали!!!!!!Куда нас вобще несет?
19:28:09 11-03-2026
Гость (18:47:53 11-03-2026) Да уж!!!!!Такого вражину поймали!!!!!!Куда нас вобще несет?... Лично вас несёт туда же.
08:13:04 12-03-2026
Гость (18:47:53 11-03-2026) Да уж!!!!!Такого вражину поймали!!!!!!Куда нас вобще несет?... А она и есть вражина - шпионка вражеского государства. Вообще таких расстреливать надо. И тех, кто военкоматы поджигает, и аварии на жд устраивает.
19:13:03 11-03-2026
13 лет колонии общего режима — срок, к которому 1 июля 2025 года приговорил Московский городской суд бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова ...
19:46:30 11-03-2026
Гость (19:13:03 11-03-2026) 13 лет колонии общего режима — срок, к которому 1 июля 2025 ... Тимурка млр-ды воровал. А эта дура листовки воровала.
Двойные стандарты, однако.
И Шойгу "НЕПРИЧЁМ"!!!
19:48:24 11-03-2026
Гость (19:13:03 11-03-2026) 13 лет колонии общего режима — срок, к которому 1 июля 2025 ... Тимурка очень скоро всё "вернёт". И по УДО у шойгу на даче будет рыбачить
08:11:37 12-03-2026
Гость (19:13:03 11-03-2026) 13 лет колонии общего режима — срок, к которому 1 июля 2025 ... Во время войны вражеский шпион хуже взяточника.
09:34:45 12-03-2026
Гость (08:11:37 12-03-2026) Во время войны вражеский шпион хуже взяточника.... В ВОВ, наши партизаны и подпольщики тоже фашистские листовки срывали.
13:17:58 12-03-2026
Гость (09:34:45 12-03-2026) В ВОВ, наши партизаны и подпольщики тоже фашистские листовки... А фашистские диверсанты советские листовки срывали
20:45:39 11-03-2026
Тут выше в новостях убийца по 8 лет получала 5 раз за каждого убитого... Интересная разница!
21:17:39 11-03-2026
Да убийц скоро уже награждать будут? И тимурок ивановых.
22:05:24 11-03-2026
Не правосудие, а цирк с конями.
07:05:47 12-03-2026
"Суд назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на год" === Не разъясните, как будет происходить наказание? Чего 17, а чего год?
07:28:44 12-03-2026
Правду мы не узнаем, а принцип- бей своих, чтоб чужие боялись, есть.
08:14:58 12-03-2026
Вы тут совсем берега попутали? Война идет, а эти мрази помогают врагу и вредят нашей Родине. Ей свинец в организм прописать следует.
08:31:30 12-03-2026
заголовок для привлечения внимания. вообще-то ее осудили за сотрудничество с иностранной разведкой и сбор сведений являющихся гос тайной, а листовки это в нагрузку
16:19:44 12-03-2026
Ну и дура!