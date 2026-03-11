В Хабаровске суд дал 17 лет колонии женщине, сорвавшей 14 листовок с призывом служить

Суд установил, что хабаровчанка сотрудничала с украинской разведкой и выступала против СВО

11 марта 2026, 18:14, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru
К 17 годам лишения свободы приговорил суд жительницу Хабаровского края, срывавшую листовки с призывами служить в российской армии, сообщили в прокуратуре региона.

«Судом установлено, что женщина, выступая против специальной военной операции, сотрудничала с украинской разведкой», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщина сорвала не менее 14 брошюр в обмен на выезд за границу. Часть из них она сфотографировала и отправила кураторам, остальные оставила в квартире.

Помимо этого, осужденная нашла в интернете информацию о погибшем российском военнослужащем с указанием его личных данных и отправила ее "представителю Украины".

Женщину обвинили в госизмене (ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на год.

Комментарии 17

Гость

18:47:53 11-03-2026

Да уж!!!!!Такого вражину поймали!!!!!!Куда нас вобще несет?

Гость

19:28:09 11-03-2026

Гость (18:47:53 11-03-2026) Да уж!!!!!Такого вражину поймали!!!!!!Куда нас вобще несет?... Лично вас несёт туда же.

Гость

08:13:04 12-03-2026

Гость (18:47:53 11-03-2026) Да уж!!!!!Такого вражину поймали!!!!!!Куда нас вобще несет?... А она и есть вражина - шпионка вражеского государства. Вообще таких расстреливать надо. И тех, кто военкоматы поджигает, и аварии на жд устраивает.

Гость

19:13:03 11-03-2026

13 лет колонии общего режима — срок, к которому 1 июля 2025 года приговорил Московский городской суд бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова ...

Гость

19:46:30 11-03-2026

Гость (19:13:03 11-03-2026) 13 лет колонии общего режима — срок, к которому 1 июля 2025 ... Тимурка млр-ды воровал. А эта дура листовки воровала.
Двойные стандарты, однако.
И Шойгу "НЕПРИЧЁМ"!!!

Гость

19:48:24 11-03-2026

Гость (19:13:03 11-03-2026) 13 лет колонии общего режима — срок, к которому 1 июля 2025 ... Тимурка очень скоро всё "вернёт". И по УДО у шойгу на даче будет рыбачить

Гость

08:11:37 12-03-2026

Гость (19:13:03 11-03-2026) 13 лет колонии общего режима — срок, к которому 1 июля 2025 ... Во время войны вражеский шпион хуже взяточника.

Гость

09:34:45 12-03-2026

Гость (08:11:37 12-03-2026) Во время войны вражеский шпион хуже взяточника.... В ВОВ, наши партизаны и подпольщики тоже фашистские листовки срывали.

Гость

13:17:58 12-03-2026

Гость (09:34:45 12-03-2026) В ВОВ, наши партизаны и подпольщики тоже фашистские листовки... А фашистские диверсанты советские листовки срывали

Гость

20:45:39 11-03-2026

Тут выше в новостях убийца по 8 лет получала 5 раз за каждого убитого... Интересная разница!

гость

21:17:39 11-03-2026

Да убийц скоро уже награждать будут? И тимурок ивановых.

Гость

22:05:24 11-03-2026

Не правосудие, а цирк с конями.

Гость

07:05:47 12-03-2026

"Суд назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на год" === Не разъясните, как будет происходить наказание? Чего 17, а чего год?

Гость

07:28:44 12-03-2026

Правду мы не узнаем, а принцип- бей своих, чтоб чужие боялись, есть.

Гость

08:14:58 12-03-2026

Вы тут совсем берега попутали? Война идет, а эти мрази помогают врагу и вредят нашей Родине. Ей свинец в организм прописать следует.

Гость

08:31:30 12-03-2026

заголовок для привлечения внимания. вообще-то ее осудили за сотрудничество с иностранной разведкой и сбор сведений являющихся гос тайной, а листовки это в нагрузку

Гость

16:19:44 12-03-2026

Ну и дура!

