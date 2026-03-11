Спортсмены из Германии отказались от фото с чемпионкой Паралимпиады из России
Во время церемонии награждения победителей, когда исполнялся российский гимн, немецкие спортсмены отвернулись и не сняли головные уборы
11 марта 2026, 17:36, ИА Амител
На Паралимпийских играх в Италии произошел инцидент с участием немецких и российских спортсменов. Как сообщают "Вести" со ссылкой на немецкий журнал Sportschau, серебряные призеры в лыжных гонках — Линн Казмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн — проигнорировали предложение о совместном фотографировании с российской лыжницей Анастасией Багиян и ее ведущим Сергеем Синяковым.
Подробности инцидента раскрылись при освещении церемонии награждения победителей спринтерской гонки классическим стилем.
По данным издания, во время исполнения российского гимна немецкие спортсмены отвернулись и не сняли головные уборы.
На официальном фото с пьедестала они держались на расстоянии от россиян, а от предложения сделать совместное селфи отказались.
Тем временем российская сборная продолжает добиваться успехов на Играх. 10 марта Анастасия Багиян завоевала второе золото для команды, а первой победительницей стала горнолыжница Варвара Ворончихина, одержавшая победу в супергиганте.
Паралимпийские игры проходят с 6 по 15 марта. Для российских атлетов эти соревнования особенные: впервые за 12 лет шесть спортсменов выступают под национальным флагом, а на церемониях награждения звучит российский гимн.
