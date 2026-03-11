Песков: России приходится иметь дело с вражескими соцсетями во всем мире
По словам представителя Кремля, нужно придумать, как доносить информацию до граждан без Telegram
11 марта 2026, 17:17, ИА Амител
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры" в Высшей школе экономики обозначил серьезные вызовы для российской информационной работы на пространстве СНГ, пишет ТАСС.
По его словам, основные цифровые платформы, включая соцсети, которые лидируют по охвату в ближнем зарубежье и на международной арене, отнесены к категории враждебных.
Песков подчеркнул, что страна стремительно теряет привычные инструменты для пропагандистской деятельности за рубежом, особенно в странах СНГ.
«Телеэфир — это штука относительная в наше время, выключается кнопкой по щелчку», — отметил он, указывая на утрату эффективности традиционных каналов.
Особую озабоченность вызывает ситуация с мессенджерами и соцсетями:
«Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире. Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать», — заявил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что штрафы до 500 тысяч рублей могут грозить блогерам за рекламу в Telegram. В то же время ряд юристов отмечают, что полный отказ бизнеса от продвижения в мессенджере маловероятен.
17:33:52 11-03-2026
Какие он смыслы доводить собрался? Без доводчиков все их смыслы понятны до предела.
17:39:42 11-03-2026
Неужели загнивающая Европа не хочет устанавливать ВК и макс? Ай-яй-яй! Как же им теперь узнать, что они загнивают...
17:43:16 11-03-2026
Красные линии, коричневые трусы, до каких ещё последствий мы будем рисовать , вместо ответа?
23:20:51 11-03-2026
Гость (17:43:16 11-03-2026) Красные линии, коричневые трусы, до каких ещё последствий мы... Я интересуюсь, какой ответ вы имеете в виду?
17:58:30 11-03-2026
до 22 года все нормальные сети были .
08:18:57 12-03-2026
Гость (17:58:30 11-03-2026) до 22 года все нормальные сети были .... А с 22 года понеслась пропаганда, что русских необходимо раздавить и наказать. Фейсбук в 22 году читать невозможно было.
12:34:58 12-03-2026
Гость (08:18:57 12-03-2026) А с 22 года понеслась пропаганда, что русских необходимо раз...
Наверное что-то случилось
23:05:05 11-03-2026
надо сделать как в Китае давно было!! и соцрейтинги и прочее
07:49:15 12-03-2026
В Европе расположено 65 стран: из них 50 независимых государств, 9 зависимых территорий и 6 непризнанных республик. 14 стран являются островными. И все, как один пользуются вражескими соцсетями. Загнивают, страдают от отсутствия природных ресурсов... Однако, куда не приедешь, везде встретишь русских на ПМЖ. А к нам хоть кто-то перебрался оттуда на ПМЖ? Должны, ведь там так ужасно жить. Однако, происходит обратное, особенно с властьимущими.
08:24:45 12-03-2026
Гость (07:49:15 12-03-2026) В Европе расположено 65 стран: из них 50 независимых госуда... Очень много людей из Европы едут на ПМЖ в Россию. На ютьюбе есть целые циклы передач про это. А тех, что вы называете властьимущими, перебравшимися на Запад - так это бывшие уже чиновники, а самое главное они туда бегут от уголовного преследования здесь. Наглядный пример банкиры Железняк и Леонтьев - разворовали здесь Пробизнесбанк и сбежали в США, начали спонсировать ФБК Навального.
12:36:56 12-03-2026
Гость (08:24:45 12-03-2026) Очень много людей из Европы едут на ПМЖ в Россию. На ютьюбе ...
Покажи нам численность тех, кто уехал в Европу и тех, кто приехал в Россию из Европы. Вот тогда и поговорим. А пока звучит как очередной бред от Киселева
17:52:09 12-03-2026
Гость (08:24:45 12-03-2026) Очень много людей из Европы едут на ПМЖ в Россию. На ютьюбе ... Только за период 1987- 1990 годы, по данным МВД СССР уехали 980 000 человек. В период с 2000 по 2020 годы от 6 до 7 миллионов россиян переехали жить в другие страны. Сколько покинуло отчий дом, до и после этих дат, и их причины, можно прочесть в тырнете, или просто подумать. И обратный процесс- свыше двух тысяч жителей стран Евросоюза переехали в Россию в рамках государственной программы переселения. Это в основном-из Прибалтики и незначительная часть из Германии. Где-то так.
18:34:47 12-03-2026
Гость (08:24:45 12-03-2026) Очень много людей из Европы едут на ПМЖ в Россию. На ютьюбе ... А еще ржи стали больше сеять. И более лучше одеваться. Не позорился бы, блаженный.
18:54:30 12-03-2026
Гость (18:34:47 12-03-2026) А еще ржи стали больше сеять. И более лучше одеваться. Не по... Он не блаженный, а юродивый.
16:36:31 12-03-2026
проще пареной репы. Надо воспользоваться их же рецептами. Повесить три четыре спутника над западом работающих на их форматах и слить информацию как западным гражаданам быстро подключиться и смотреть наши телепередачи. Тронут наши спутники -валить все их спутники тогда
меня удивляет что люди на таких постах до этого не догадались или не захотели догадываться.
16:42:21 12-03-2026
майор (16:36:31 12-03-2026) проще пареной репы. Надо воспользоваться их же рецептами. По... показывать им будем Бузову. чтоб без вариантов сдались через неделю.