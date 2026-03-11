Песков: России приходится иметь дело с вражескими соцсетями во всем мире

По словам представителя Кремля, нужно придумать, как доносить информацию до граждан без Telegram

11 марта 2026, 17:17, ИА Амител

Мужчина, мессенджер / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры" в Высшей школе экономики обозначил серьезные вызовы для российской информационной работы на пространстве СНГ, пишет ТАСС.

По его словам, основные цифровые платформы, включая соцсети, которые лидируют по охвату в ближнем зарубежье и на международной арене, отнесены к категории враждебных.

Песков подчеркнул, что страна стремительно теряет привычные инструменты для пропагандистской деятельности за рубежом, особенно в странах СНГ.

«Телеэфир — это штука относительная в наше время, выключается кнопкой по щелчку», — отметил он, указывая на утрату эффективности традиционных каналов.

Особую озабоченность вызывает ситуация с мессенджерами и соцсетями:

«Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире. Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать», — заявил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что штрафы до 500 тысяч рублей могут грозить блогерам за рекламу в Telegram. В то же время ряд юристов отмечают, что полный отказ бизнеса от продвижения в мессенджере маловероятен.