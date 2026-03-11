Крымчанка всю жизнь копила на путешествие и впала в кому после удаления зуба за границей

Отдых в Паттайе начался вместе с сестрой, однако вскоре у туристки воспалился зуб мудрости

11 марта 2026, 16:32, ИА Амител

Россиянка на отдыхе за границей / Фото: Baza

Жительница Крыма впала в кому во время отдыха в Таиланде после удаления зуба мудрости. Девушке требуется дорогостоящее лечение, однако срок действия медицинской страховки уже истек.

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о Екатерине из города Саки. Девушка является инвалидом-колясочником и работает швеей. Поездка за границу стала для нее долгожданной — на путешествие она копила долгие годы.

Отдых в Паттайе начался вместе с сестрой, однако вскоре у туристки воспалился зуб мудрости. Его удалили в местной клинике по страховке, но уже на следующее утро состояние девушки резко ухудшилось: температура поднялась до 40 градусов, начался бред, после чего она потеряла сознание.

Пациентку перевезли в больницу провинции Чонбури. Там у нее начались судороги, после чего она впала в кому. Сообщается, что девушка уже два дня остается без сознания.

Ситуацию осложняет то, что медицинская страховка перестала действовать. При этом пребывание в больнице обходится примерно в 15 тысяч бат в сутки — около 37,5 тысячи рублей.

Мать девушки работает охранником в школе и не располагает средствами для оплаты лечения. По плану сестры должны были вылететь домой 11 марта, однако это оказалось невозможным из-за тяжелого состояния пациентки и закрытия воздушного пространства над Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что омский детский травматолог-ортопед Михаил Коробейников оказался в тяжелом состоянии во время отдыха в Таиланде и не может вернуться в Россию. У врача диагностирован инфаркт спинного мозга, из-за которого он полностью утратил подвижность и остается в зарубежной клинике.