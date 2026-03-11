Напряженность на Ближнем Востоке влияет на мировые цены и делает экспорт выгоднее — это тоже давит на внутренний рынок

11 марта 2026, 16:45, ИА Амител

Мужчина заправляет машину, АЗС

В ближайшее время в России прогнозируется рост цен на летнее дизельное топливо. Это обусловлено поздней весной и плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих предприятиях, сообщает "Коммерсантъ".

Эксперты указывают, что традиционный сезонный рост спроса со стороны аграрного сектора также может стать причиной увеличения стоимости дизтоплива. В 2026 году этот фактор может усилиться из-за задержки весны. Геополитическое напряжение на Ближнем Востоке, вызванное конфликтом между США, Израилем и Ираном, может привести к повышению экспортного паритета и, соответственно, к росту цен на дизельное топливо.

«Уже в начале марта цены на летний дизель в России достигли максимума с октября прошлого года — 61 352 рубля за тонну. За 11 марта стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 1,36%, а накануне этого показатель вырос на 1,96%», — сообщает издание.

Регулярные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России создают угрозу для внутреннего рынка топлива. Плановые ремонтные работы на некоторых предприятиях могут ограничить предложение бензина и дизельного топлива в условиях стабильно высокого спроса перед летним сезоном.

