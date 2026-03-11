В России цена на дизельное топливо может сильно вырасти из-за "поздней весны и Ирана"
Напряженность на Ближнем Востоке влияет на мировые цены и делает экспорт выгоднее — это тоже давит на внутренний рынок
11 марта 2026, 16:45, ИА Амител
В ближайшее время в России прогнозируется рост цен на летнее дизельное топливо. Это обусловлено поздней весной и плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих предприятиях, сообщает "Коммерсантъ".
Эксперты указывают, что традиционный сезонный рост спроса со стороны аграрного сектора также может стать причиной увеличения стоимости дизтоплива. В 2026 году этот фактор может усилиться из-за задержки весны. Геополитическое напряжение на Ближнем Востоке, вызванное конфликтом между США, Израилем и Ираном, может привести к повышению экспортного паритета и, соответственно, к росту цен на дизельное топливо.
«Уже в начале марта цены на летний дизель в России достигли максимума с октября прошлого года — 61 352 рубля за тонну. За 11 марта стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 1,36%, а накануне этого показатель вырос на 1,96%», — сообщает издание.
Регулярные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России создают угрозу для внутреннего рынка топлива. Плановые ремонтные работы на некоторых предприятиях могут ограничить предложение бензина и дизельного топлива в условиях стабильно высокого спроса перед летним сезоном.
16:57:38 11-03-2026
ну опять причину нашли в нефтяной державе
17:00:08 11-03-2026
Это обусловлено поздней весной и плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих предприятиях.
Так и пишите, раздолбали предприятия.
17:13:37 11-03-2026
Гость (17:00:08 11-03-2026) Это обусловлено поздней весной и плановыми ремонтами на нефт... Кто признается в этом? Правда у нас в не закона, зато ложь во все красе.
17:32:23 11-03-2026
Это как с курсом доллара? Он по прежнему зависит от политических событий, серьезно?
19:19:09 11-03-2026
А помнится какой то чиновник заявлял,не так давно,что мы нефте производящая страна и ситуация в Иране на цены на горючее у нас не повлияет и кому верить тогда
21:22:23 11-03-2026
а запретить вывоз из РФ любого топлива не приходила мысль в голову? Как это сделали Китайцы.
10:39:53 12-03-2026
Гость (21:22:23 11-03-2026) а запретить вывоз из РФ любого топлива не приходила мысль в ... И венгры...
22:17:56 11-03-2026
для чего вообще нужно ручное регулирование цен ? можно один раз расставить приоритеты на внутренний рынок, что избыточно пусть продают. а так и смысла нет переработчикам повышать мощности
09:20:54 12-03-2026
А есть другое предложение, чтобы продать 1 тонну нефти на экспорт, надо продать 10 тонн на внутреннем рынке, пока не сделал, на экспорт продажа запрещена...
09:51:24 12-03-2026
...традиционный сезонный рост спроса со стороны аграрного сектора также может стать причиной увеличения стоимости дизтоплива.
Это такая поддержка от государства. Спасибо тебе, партия "родная".
10:38:45 12-03-2026
И когда эта дурь закончится ,эксперты говорят, нам это не грозит / события в Иране / ,теперь свистят цены взлетят ,может хватит нас за лохов считать .
13:15:14 12-03-2026
Гость (10:38:45 12-03-2026) И когда эта дурь закончится ,эксперты говорят, нам это не гр... ну так если мы и есть лохи......,
пойду Соловьева посмотрю, прогоржусь вяличием как следует, оно ведь бесплатное, не то что дизель