В алтайском селе Тугозвоново после вмешательства депутата заработал мобильный банк

Александр Терентьев помог местным жителям решить проблему

11 марта 2026, 17:00, ИА Амител

Жители села Тугозвоново в Шипуновском районе теперь могут пользоваться банковскими услугами, не выезжая из населенного пункта. Вопрос, который долго беспокоил тысячи сельчан, удалось решить после вмешательства депутата Госдумы Александра Терентьева.

Проблема после закрытия отделения

О трудностях стало известно осенью 2025 года во время выездного приема граждан в Шипуновском районе. Тогда жители Тугозвоново обратились к сотрудникам Общественной приемной депутата. Среди заявителей оказались пенсионеры и ветераны труда.

Сельчане рассказали, что после закрытия отделения Сбербанка доступ к базовым финансовым операциям оказался ограничен. Люди столкнулись с трудностями при получении пенсий и заработной платы, а также при оплате коммунальных и других услуг. Особенно остро проблему почувствовали пожилые жители, которым приходилось ездить в другие населенные пункты.

Мобильный банковский офис

После обращения граждан Александр Терентьев направил депутатский запрос в ПАО "Сбербанк России". Парламентарий попросил организовать выездное обслуживание для жителей Тугозвоново.

Банк пошел навстречу. С 12 февраля в селе начал работать мобильный офис. Теперь сотрудники финансовой организации приезжают в Тугозвоново раз в месяц и предоставляют жителям необходимые банковские услуги.

Сельчане подтвердили, что мобильная точка обслуживания уже принимает клиентов. Жители также поблагодарили народного избранника и сотрудников Общественной приемной за помощь в решении важной для села проблемы.