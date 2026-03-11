Исключение предлагается сделать для семей, уже получающих пенсию по потере кормильца

11 марта 2026, 17:30, ИА Амител

В России предлагается ввести норму, позволяющую гражданам передавать по наследству свои пенсионные баллы. С таким предложением выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, обратившись к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает 360.ru.

«Проект предусматривает выплату близким умершего застрахованного гражданина, не достигшего пенсионного возраста, единовременной компенсации, равной средней социальной пенсии за последние три года. Сумма выплаты будет зависеть от страхового стажа и количества накопленных пенсионных коэффициентов умершего. Исключение составят семьи, уже получающие пенсию по потере кормильца», — отмечает депутат.

Слуцкий подчеркнул, что сегодня в случае досрочной смерти гражданина все его пенсионные накопления теряются, что создает дополнительную финансовую нагрузку на его семью.

Ранее сообщалось, что в 2027 и 2028 годах рост пенсий в России превысит уровень инфляции.