Пенсионные баллы — в наследство: россиянам хотят дать новую возможность
Исключение предлагается сделать для семей, уже получающих пенсию по потере кормильца
11 марта 2026, 17:30, ИА Амител
В России предлагается ввести норму, позволяющую гражданам передавать по наследству свои пенсионные баллы. С таким предложением выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, обратившись к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает 360.ru.
«Проект предусматривает выплату близким умершего застрахованного гражданина, не достигшего пенсионного возраста, единовременной компенсации, равной средней социальной пенсии за последние три года. Сумма выплаты будет зависеть от страхового стажа и количества накопленных пенсионных коэффициентов умершего. Исключение составят семьи, уже получающие пенсию по потере кормильца», — отмечает депутат.
Слуцкий подчеркнул, что сегодня в случае досрочной смерти гражданина все его пенсионные накопления теряются, что создает дополнительную финансовую нагрузку на его семью.
Ранее сообщалось, что в 2027 и 2028 годах рост пенсий в России превысит уровень инфляции.
17:41:18 11-03-2026
это сколько, 15 тыр? ((((((((((((((
18:07:21 11-03-2026
от мертвого осла уши...все это предвыборная возня...
18:29:40 11-03-2026
Ключевое слово - предложением. Выборы близко.
18:39:54 11-03-2026
Вот вроде бы как и для обычных людей задумано.... Но по факту будет не более чем возмущение воздуха перед выборами.
06:59:16 12-03-2026
Нет смысла. Особенно на фоне сокращения доли работающего населения. Живых бы прокормить.
09:07:50 12-03-2026
Зачем этот пустой трезвон?Всем и так понятно ,что все эти партии будут перед выборами толкать всякую привлекательную для народа идею,как из рога изобилия.Только это всё фальшивка,как и эти партии.