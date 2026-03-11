НОВОСТИЭкономика

Пенсионные баллы — в наследство: россиянам хотят дать новую возможность

Исключение предлагается сделать для семей, уже получающих пенсию по потере кормильца

11 марта 2026, 17:30, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
В России предлагается ввести норму, позволяющую гражданам передавать по наследству свои пенсионные баллы. С таким предложением выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, обратившись к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает 360.ru.

«Проект предусматривает выплату близким умершего застрахованного гражданина, не достигшего пенсионного возраста, единовременной компенсации, равной средней социальной пенсии за последние три года. Сумма выплаты будет зависеть от страхового стажа и количества накопленных пенсионных коэффициентов умершего. Исключение составят семьи, уже получающие пенсию по потере кормильца», — отмечает депутат.

Слуцкий подчеркнул, что сегодня в случае досрочной смерти гражданина все его пенсионные накопления теряются, что создает дополнительную финансовую нагрузку на его семью.

Ранее сообщалось, что в 2027 и 2028 годах рост пенсий в России превысит уровень инфляции.

Что с доходами? В Совфеде оценили соотношение пенсий и зарплат и сделали прогноз на 15 лет

В перспективе коэффициент замещения может еще больше снизиться из-за демографического старения и слабого роста зарплат
НОВОСТИОбщество

Экономика пенсии

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:41:18 11-03-2026

это сколько, 15 тыр? ((((((((((((((

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:21 11-03-2026

от мертвого осла уши...все это предвыборная возня...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бурерождённая, мать драконов,

18:29:40 11-03-2026

Ключевое слово - предложением. Выборы близко.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:54 11-03-2026

"«Проект предусматривает выплату близким умершего застрахованного гражданина, не достигшего пенсионного возраста, единовременной компенсации, равной средней социальной пенсии за последние три года. Сумма выплаты будет зависеть от страхового стажа и количества накопленных пенсионных коэффициентов умершего. Исключение составят семьи, уже получающие пенсию по потере кормильца», — отмечает депутат."-------- Вот вроде бы как и для обычных людей задумано.... Но по факту будет не более чем возмущение воздуха перед выборами.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:59:16 12-03-2026

Нет смысла. Особенно на фоне сокращения доли работающего населения. Живых бы прокормить.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

09:07:50 12-03-2026

Зачем этот пустой трезвон?Всем и так понятно ,что все эти партии будут перед выборами толкать всякую привлекательную для народа идею,как из рога изобилия.Только это всё фальшивка,как и эти партии.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров