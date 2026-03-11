За неделю в Алтайском крае зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

В регионе зарегистрировали 11,9 тысячи случаев ОРВИ

11 марта 2026, 16:17, ИА Амител

Простуда / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. На фоне устойчивой тенденции власти решили отменить введенные ранее дополнительные противоэпидемические меры.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю, за период с 2 по 8 марта в регионе зарегистрировали 11,9 тысячи случаев ОРВИ. Этот показатель оказался на 9,3% ниже уровня предыдущих семи дней. Неделей ранее снижение заболеваемости составляло 23,5%.

«Отмечается циркуляция вирусов гриппа A(H3N2) и гриппа В, а также циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы, риносинцитиальные вирусы)», — сообщили в ведомстве.

В связи со значительным уменьшением числа заболевших принято решение отменить дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия с 12 марта. Напомним, такие меры действовали в медицинских, социальных и образовательных учреждениях региона с 15 декабря прошлого года.

