Смерть семьи Усольцевых могут признать официально до обнаружения тел

Поиски продолжатся, когда растает снег

11 марта 2026, 15:41, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Семью Усольцевых, пропавшую в Красноярском крае в сентябре 2025 года, могут признать погибшими уже в конце марта — еще до того, как найдут тела. Об этом aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

28 сентября 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в однодневный поход к горе Буратинка и бесследно исчезли. Пять месяцев поисков не дали ни следа, ни улик.

«Если по месту жительства нет информации о пропавшем и есть основания полагать, что были обстоятельства, угрожающие жизни, суд может признать их погибшими в течение шести месяцев. В конце марта этот срок истекает», — пояснил Соловьев.

Днем смерти станет дата вступления решения суда в силу. Это позволит родственникам оформить наследство. Но работа следователей не остановится: как только сойдет снег, поиски возобновятся.

«Если найдут вещи, костные останки или биологический материал, это станет окончательным подтверждением трагедии», — добавил юрист.

Пока официальная версия — несчастный случай: семья могла заблудиться и замерзнуть. Альтернативные теории (криминал, золото, конфликты) не нашли подтверждений.

«Следствие отрабатывало разные направления, но они не подтвердились. Методом исключения остается версия, что Усольцевы заблудились и замерзли», — отметил депутат и опытный турист Алексей Кулеш.

Новый этап поисков начнется в мае, когда сойдет снег, но еще не появится густая зелень. Именно тогда у поисковиков будет уникальное окно возможностей.