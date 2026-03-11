"Ни стрел, ни свидетелей". Слухи о расстреле собак из арбалета в Барнауле не подтвердились

11 марта 2026, 16:47, ИА Амител

Стая бездомных собак / Фото: amic.ru

Информация о расстреле собак у ТЭЦ-3 в Барнауле из арбалета не подтвердилась. Об этом рассказали amic.ru в администрации Барнаула.

Ранее сообщалось, что в Барнауле охранников предприятия подозревают в расстреле бездомных собак из арбалета. О происходящем рассказал мужчина, по словам которого, одна из собак, которая постоянно жила возле территории ТЭЦ, однажды появилась с застрявшей в теле стрелой.

Как ответили в мэрии, еще 10 марта, после появления первых постов о собаках, раненных стрелами, представители администрации и другие специалисты выехали на указанное в сообщениях место, но не нашли ни бездомных собак, ни стрел, ни свидетелей.

«Удалось найти женщину, которая обратилась в одно из сообществ с просьбой распространить эту информацию. Но оказалось, что и она не является прямым свидетелем: ей также кто-то рассказал об этой истории», — пояснили власти города.

Ранее ситуацией с бездомными собаками в Алейске заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. На протяжении длительного времени рядом с жилыми домами, школами и детскими садами находятся стаи собак без владельцев.