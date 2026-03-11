"Ни стрел, ни свидетелей". Слухи о расстреле собак из арбалета в Барнауле не подтвердились

Как оказалось, эту историю изначально рассказала женщина, которой якобы об этом сообщил некий мужчина

11 марта 2026, 16:47, ИА Амител

Стая бездомных собак / Фото: amic.ru
Стая бездомных собак / Фото: amic.ru

Информация о расстреле собак у ТЭЦ-3 в Барнауле из арбалета не подтвердилась. Об этом рассказали amic.ru в администрации Барнаула. 

Ранее сообщалось, что в Барнауле охранников предприятия подозревают в расстреле бездомных собак из арбалета. О происходящем рассказал мужчина, по словам которого, одна из собак, которая постоянно жила возле территории ТЭЦ, однажды появилась с застрявшей в теле стрелой.

Как ответили в мэрии, еще 10 марта, после появления первых постов о собаках, раненных стрелами, представители администрации и другие специалисты выехали на указанное в сообщениях место, но не нашли ни бездомных собак, ни стрел, ни свидетелей.

«Удалось найти женщину, которая обратилась в одно из сообществ с просьбой распространить эту информацию. Но оказалось, что и она не является прямым свидетелем: ей также кто-то рассказал об этой истории», — пояснили власти города.

Ранее ситуацией с бездомными собаками в Алейске заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. На протяжении длительного времени рядом с жилыми домами, школами и детскими садами находятся стаи собак без владельцев.

Гость

16:53:23 11-03-2026

может за гопонство уже штрафовать начинать.
начать с тысяч 500

Гость

17:41:13 11-03-2026

Распространителей слухов нужно отвезти туда и оставить там без арболетов, пусть собаки совершат правосудие

гость

19:10:02 11-03-2026

А разве эта женщина не попадает под статью о распространение фейковой информации,еще можно прибавить создание напряжения в обществе

Гость

19:59:14 11-03-2026

Наши слоны! Хорошо сработали! Следов не оставили!

Гость

21:40:55 11-03-2026

Дороговато блоховозов из арбалетов стрелять... пачка болтов (стрелок для арбалета) знаете, сколько стоит?

гость

22:16:38 11-03-2026

Гость (21:40:55 11-03-2026) Дороговато блоховозов из арбалетов стрелять... пачка болтов ... Да прям, дорого, нормально вполне. Их прикинь даже не обязательно покупать.

Гость

16:11:41 12-03-2026

гость (22:16:38 11-03-2026) Да прям, дорого, нормально вполне. Их прикинь даже не обязат... ... красиво жить не запетишь... когда арбалет стоит, как ифон последний, так мажно вообще баппки не считать... сарказм...

