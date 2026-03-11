Жительница Барнаула пыталась задушить соседку из-за желания попариться в бане

В суде она так и не признала вину, но ей назначили наказание

11 марта 2026, 17:54, ИА Амител

Суд в России / Иллюстративное фото: amic.ru

В Барнауле произошел конфликт из‑за общей бани в частном двухквартирном доме, который едва не привел к трагедии. Как сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, одна из жительниц попыталась задушить соседку — родственницу хозяев второй квартиры.

Инцидент случился в выходной день, когда жильцы одной из квартир затопили общую баню. Это вызвало недовольство соседей.

Когда девушка из первой квартиры направилась в баню, за ней последовала родственница жильцов второй квартиры. Между женщинами завязалась ссора, в ходе которой обвиняемая начала душить соперницу и угрожать ей.

В суде женщина не признала свою вину, однако свидетели подтвердили произошедшее. По решению суда ей назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина убил жену кочергой после отказа приготовить ему ужин.