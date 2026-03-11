Выплата 100 тысяч рублей при рождении ребенка: в России обсуждают новую меру поддержки

Счет откроет Пенсионный фонд — на основе данных ЗАГСа

11 марта 2026, 15:55, ИА Амител

В России предложили создать именные сберегательные счета для новорожденных, на которые будет зачисляться 100 тысяч рублей из федерального бюджета. С такой инициативой выступил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, обратившись к председателю Госдумы Вячеславу Володину, пишет "Лента.ру".

Миронов предложил, чтобы Пенсионный фонд открывал специальные сберегательные счета на имя каждого новорожденного и переводил на них 100 тысяч рублей. Эти средства будут доступны молодым людям по достижении ими 18 лет вместе с начисленными процентами.

Законопроект предусматривает, что открытие сберегательных счетов будет происходить на основании данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

«Эти деньги помогут молодым семьям, которые только начинают свой путь, и не имеют достаточных средств для оплаты обучения, покупки автомобиля, строительства дома или приобретения квартиры без кредитов», — отметил он.

Сергей Миронов напомнил, что, по данным Росстата, в 2024 году в России родилось 1,22 миллиона детей, а в 2015 году этот показатель составлял 1,88 миллиона. Эти цифры говорят о сложной демографической ситуации. Из-за финансового положения и проблем с жильем многие молодые семьи откладывают решение о рождении детей. Введение системы сберегательных счетов должно частично решить эти проблемы для молодых родителей.

«Сумма в 100 тысяч рублей не очень велика, но такой подход продемонстрирует заботу государства о каждом новом гражданине», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Миронова, введение таких счетов в России поможет решить несколько задач: уменьшить социальное неравенство, обеспечить равные стартовые условия для детей и снять психологические барьеры у молодых пар при создании семьи и рождении первого ребенка.