В Барнауле покажут спектакль "Эйнштейн и Маргарита" — историю о любви и атомной бомбе
За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки
11 марта 2026, 18:21, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 15 апреля 2026 года представят спектакль "Эйнштейн и Маргарита". Реальную историю жизни двух человек покажут в новом свете. Главных героев сыграют Алена Хмельницкая и Алексей Серебряков.
«В 1935 году Принстонский институт заказал русскому эмигранту Сергею Коненкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Жена скульптора Маргарита познакомилась со знаменитым физиком в мастерской и стала его единственной любовью на многие годы. Два незаурядных человека оказались вместе в непростой ситуации в поистине историческую эпоху», — говорится в анонсе.
В своей новой пьесе драматург Александр Гельман фантазирует о том, какой могла быть последняя встреча великого ученого и гражданки СССР, которую тот любил на протяжении десятилетия.
Действие спектакля происходит в доме Эйнштейна, в ночь, когда туда приезжает Коненкова. За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов и надвигающейся войны, остро переживает все происходящее и винит себя в причастности к созданию американцами ядерного оружия.
Маргарита сообщает Эйнштейну, что через неделю, после многих лет жизни в Америке, она с мужем уезжает обратно в Советский Союз. Навсегда. Эйнштейн пытается уговорить ее остаться, но тщетно — расставание неизбежно. Маргарита уезжает в Советский Союз, а Эйнштейн пишет ей в Москву пронзительные письма.
19:46:59 11-03-2026
19:48:53 11-03-2026
Позиция Александра Гельмана -
В октябре 1993 года подписал «Письмо сорока двух», о чём спустя 20 лет не сожалел[9].
В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ[10]. В 2003 году — письмо против войны в Чечне[11].
В марте 2014 года подписал письмо КиноСоюза своим коллегам с Украины, поддерживающее Евромайдан и осуждающее возможную российскую военную интервенцию на Украину[12]. В мае 2018 присоединился к заявлению российских литераторов в защиту украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России[13].
В марте 2020 года подписал обращение против принятия поправок к Конституции РФ, предложенных президентом Путиным[14].
В сентябре 2020 года подписал письмо в поддержку протестных акций в Белоруссии[15].
20:06:05 11-03-2026
23:05:12 11-03-2026
