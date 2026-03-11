В Барнауле покажут спектакль "Эйнштейн и Маргарита" — историю о любви и атомной бомбе

11 марта 2026, 18:21, ИА Амител

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" / Изображение: ligaart.ru

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 15 апреля 2026 года представят спектакль "Эйнштейн и Маргарита". Реальную историю жизни двух человек покажут в новом свете. Главных героев сыграют Алена Хмельницкая и Алексей Серебряков.

«В 1935 году Принстонский институт заказал русскому эмигранту Сергею Коненкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Жена скульптора Маргарита познакомилась со знаменитым физиком в мастерской и стала его единственной любовью на многие годы. Два незаурядных человека оказались вместе в непростой ситуации в поистине историческую эпоху», — говорится в анонсе.

В своей новой пьесе драматург Александр Гельман фантазирует о том, какой могла быть последняя встреча великого ученого и гражданки СССР, которую тот любил на протяжении десятилетия.

Действие спектакля происходит в доме Эйнштейна, в ночь, когда туда приезжает Коненкова. За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов и надвигающейся войны, остро переживает все происходящее и винит себя в причастности к созданию американцами ядерного оружия.

Маргарита сообщает Эйнштейну, что через неделю, после многих лет жизни в Америке, она с мужем уезжает обратно в Советский Союз. Навсегда. Эйнштейн пытается уговорить ее остаться, но тщетно — расставание неизбежно. Маргарита уезжает в Советский Союз, а Эйнштейн пишет ей в Москву пронзительные письма.