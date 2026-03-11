"Зверский" ветер и сильный снег. На Алтае объявили штормовое предупреждение до выходных

В пятницу, 13-го, ожидается усиление ветра, на дорогах прогнозируются снежные заносы

11 марта 2026, 16:25, ИА Амител

Сильная метель в Барнауле / Фото amic.ru

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на ночь и день 12 марта и сутки 13 марта, сообщает региональный Гидрометцентр. Напомним, такой же прогноз делали на 10 марта и 11 марта, так что фактически штормовое предупреждение продлили еще на два дня.

«Ожидается усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более, снег, мокрый снег, местами сильный, метели, днем 13 марта местами гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы», — предупредили синоптики.

Напомним, вечером 10 марта порывы ветра в Барнауле достигали 90 км/ч и более. В одном из жилых домов мощными порывами ураганного ветра "со свистом вынесло балкон" — выломаны оконные рамы вместе со стеклом.

В Алтайском крае

Ночью 12 марта. Температура -15...-20 градусов, местами в предгорьях до -25 градусов. Преимущественно без осадков, местами по западу небольшой, по северо-западу умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 15–20 м/с, местами порывы 25 м/с и более.

Днем 12 марта. Температура -5...-10 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 15–20 м/с, местами порывы 25 м/с и более.

Ночью 13 марта. Температура -6...-11 градусов. Небольшой, местами умеренный, по северу местами сильный снег, метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 12–17 м/с, местами порывы 17–22 м/с, по юго-востоку 25 м/с и более.

Днем 13 марта. Температура -3...+2 градуса. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 12–17 м/с, местами порывы 17–22 м/с, по юго-востоку 25 м/с и более.

Ночью 14 марта. Температура -3...-8 градусов, местами до -13 градусов. Местами небольшой мокрый снег, снег, гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами по востоку порывы до 18 м/с.

Днем 14 марта. Температура +1...+6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле

Ночью 12 марта. Температура -17...-19 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Днем 12 марта. Температура -7...-9 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью 13 марта. Температура -8...-10 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 12-17 м/с.

Днем 13 марта. Температура 0...-2 градусов. Не большой, временами умеренный снег, мокрый снег, метель. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный 12-17 м/с.

Ночью 14 марта. Температура -5...-7 градусов. Небольшой мокрый снег, снег, слабая метель. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Днем 14 марта. Температура +1...+3 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с.