Отмену испытательного срока для мам малышей при приеме на работу поддержали в Госдуме

Около миллиона россиянок находятся в отпуске по уходу за ребенком

11 марта 2026, 18:00, ИА Амител

Женщина, работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Госдума поддержала законопроект о запрете испытательного срока для женщин с детьми до трех лет, пишет "Российская газета".

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил законопроект, который запрещает устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Документ, внесенный депутатами всех фракций, был принят в первом чтении в конце января. Ожидается, что рассмотрение во втором и третьем чтениях состоится в середине марта.

«В настоящее время работодатели не могут устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до полутора лет. Инициатива предполагает увеличение этого возрастного порога до трех лет», — сообщили в комитете.

По информации комитета, около миллиона женщин в России находятся в отпуске по уходу за ребенком. Согласно исследованиям, после декретного отпуска планируют вернуться к своему работодателю только 76% женщин, в то время как почти 25% предпочитают искать новую работу.

Депутаты считают, что принятие данного закона поможет укрепить институт семьи и материнства.

Ранее сообщалось, что россиянки бросают младенцев и выходят из декрета из-за страха потерять работу.