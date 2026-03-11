Отмену испытательного срока для мам малышей при приеме на работу поддержали в Госдуме
Около миллиона россиянок находятся в отпуске по уходу за ребенком
11 марта 2026, 18:00, ИА Амител
Госдума поддержала законопроект о запрете испытательного срока для женщин с детьми до трех лет, пишет "Российская газета".
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил законопроект, который запрещает устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Документ, внесенный депутатами всех фракций, был принят в первом чтении в конце января. Ожидается, что рассмотрение во втором и третьем чтениях состоится в середине марта.
«В настоящее время работодатели не могут устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до полутора лет. Инициатива предполагает увеличение этого возрастного порога до трех лет», — сообщили в комитете.
По информации комитета, около миллиона женщин в России находятся в отпуске по уходу за ребенком. Согласно исследованиям, после декретного отпуска планируют вернуться к своему работодателю только 76% женщин, в то время как почти 25% предпочитают искать новую работу.
Депутаты считают, что принятие данного закона поможет укрепить институт семьи и материнства.
Ранее сообщалось, что россиянки бросают младенцев и выходят из декрета из-за страха потерять работу.
Ну и берите их к себе в думу.