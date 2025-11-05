Сибиряк поймал гигантского клыкастого судака весом более 12 килограммов

Сделав памятное фото с трофеем, мужчина отпустил судака восвояси

05 ноября 2025, 08:15, ИА Амител

Житель Искитима Евгений установил личный рекорд – во время октябрьской рыбалки в Томской области он поймал гигантского судака весом более 12 килограммов.

Как рассказал рыбак порталу VN.ru, вместе с друзьями он отправился к селу Парабель, где решил порыбачить на спиннинг. Когда снасть резко потянуло вниз, Евгений сразу понял – на крючке не рядовой улов. После упорной борьбы на поверхность показался огромный судак.

«Это просто большая удача! Раньше бывали хорошие уловы, но не такие!» – признался он.

Сделав памятное фото с трофеем, сибиряк проявил бережное отношение к природе – он аккуратно выпустил рыбу обратно в воду, предварительно спустив воздух из плавательного пузыря, чтобы судак без проблем вернулся на дно.

Редкий улов Евгения стал настоящим украшением осеннего сезона и поводом для гордости среди местных рыболовов.

Ранее сообщалось, что два брата из Новосибирска поймали трофейную щуку весом более 18 килограммов во время рыбалки в Томской области. По словам мужчин, пойманная рыба произвела сильное впечатление.