Сибирские рыбаки выловили из Оби гигантского "крокодила" весом 18 килограммов
По примерным оценкам, возраст рыбины может составлять не менее 36 лет
12 октября 2025, 18:30, ИА Амител
Два брата из Новосибирска поймали трофейную щуку весом более 18 килограммов во время рыбалки в Томской области. Об этом сообщает портал vn.ru.
Каждую осень мужчины с друзьями отправляются на рыбалку в место слияния рек Оби и Парабели. В день улова стояла ветреная и дождливая погода, и рыбаки уже не рассчитывали на крупный улов – накануне им удалось поймать лишь щуку весом около шести килограммов.
Однако утром, используя эхолот, они заметили в 20 метрах от лодки крупный силуэт. Рыбаки быстро встали на якорь, определили точное местоположение и вытащили из воды щуку весом 18 килограммов 320 граммов.
По словам рыбаков, пойманная рыба произвела сильное впечатление. По примерным оценкам, возраст щуки может составлять не менее 36 лет, хотя, как отмечается в открытых источниках, обычно этот вид живет около 25 лет.
сьели или отпустили?
18:56:27 12-10-2025
Конечно отпустили. Теперь все будет у них "по щучьему велению и моему хотению". Заживут, как в сказке...
01:38:54 13-10-2025
Гость (18:56:27 12-10-2025) Конечно отпустили. Теперь все будет у них "по щучьему велени... Сначала стиральную машинку запросят. А потом пошло поехало.
19:34:45 12-10-2025
Определили точное местоположение? Эхолотом? А потом электроудочку с живцом? Или просто электроудочку? Что вываживания не отсняли?
Как ловят таких трофеев?
21:34:22 12-10-2025
"Мамку" нужно отпускать по-любому. Хотя, "кобелей" такого размера и не бывает.
21:46:03 12-10-2025
Хапали году в 97-98 на 22 кг, стреляли из ружья.Продали
22:19:25 12-10-2025
Жесткая, мясо пахнет Тиной и костлявая. Не, лучше форел
00:02:07 13-10-2025
Во времена СССР ещё родилась. Надо же, отпустили. Довольно благородно.
09:00:14 13-10-2025
Надеюсь отпустили.
09:06:40 13-10-2025
Алекс (09:00:14 13-10-2025) Надеюсь отпустили. ... А что с ней делать? У нее мясо как подошва с возрастом становится. Если только на котлеты...
09:31:11 13-10-2025
Гость (09:06:40 13-10-2025) А что с ней делать? У нее мясо как подошва с возрастом стано... через мясорубку, 2 раза, и то фигня.
реально лучше отпустить.
патриарх!
09:05:47 13-10-2025
"По примерным оценкам, возраст щуки может составлять не менее 36 лет"------ А кто оценивал?
09:22:13 13-10-2025
Гость (09:05:47 13-10-2025) "По примерным оценкам, возраст щуки может составлять не мене... по годовым кольцам
09:29:08 13-10-2025
Гость (09:05:47 13-10-2025) "По примерным оценкам, возраст щуки может составлять не мене... у нее паспорт с собой был
13:00:48 13-10-2025
в августе 1973 года мой отец поймал двух сазанов по 18 кг. А мать пошла меня рожать. Он сказал роди двойню. Родился я 2.750 кг. Семямесячный. Вырос до 120 кг.
13:15:15 13-10-2025
Гость (13:00:48 13-10-2025) в августе 1973 года мой отец поймал двух сазанов по 18 кг. А... Вы не выросли до 120. Вы отожрались...