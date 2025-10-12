НОВОСТИОбщество

Сибирские рыбаки выловили из Оби гигантского "крокодила" весом 18 килограммов

По примерным оценкам, возраст рыбины может составлять не менее 36 лет

12 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Гигантская щука выловленная из Оби / Фото: VN.ru
Два брата из Новосибирска поймали трофейную щуку весом более 18 килограммов во время рыбалки в Томской области. Об этом сообщает портал vn.ru.

Каждую осень мужчины с друзьями отправляются на рыбалку в место слияния рек Оби и Парабели. В день улова стояла ветреная и дождливая погода, и рыбаки уже не рассчитывали на крупный улов – накануне им удалось поймать лишь щуку весом около шести килограммов.

Однако утром, используя эхолот, они заметили в 20 метрах от лодки крупный силуэт. Рыбаки быстро встали на якорь, определили точное местоположение и вытащили из воды щуку весом 18 килограммов 320 граммов.

По словам рыбаков, пойманная рыба произвела сильное впечатление. По примерным оценкам, возраст щуки может составлять не менее 36 лет, хотя, как отмечается в открытых источниках, обычно этот вид живет около 25 лет.

Комментарии 16

Avatar Picture
Александр

18:40:43 12-10-2025

сьели или отпустили?

Avatar Picture
Гость

18:56:27 12-10-2025

Конечно отпустили. Теперь все будет у них "по щучьему велению и моему хотению". Заживут, как в сказке...

Avatar Picture
Гость

01:38:54 13-10-2025

Гость (18:56:27 12-10-2025) Конечно отпустили. Теперь все будет у них "по щучьему велени... Сначала стиральную машинку запросят. А потом пошло поехало.

Avatar Picture
Гость

19:34:45 12-10-2025

Определили точное местоположение? Эхолотом? А потом электроудочку с живцом? Или просто электроудочку? Что вываживания не отсняли?

Как ловят таких трофеев?

Avatar Picture
Кхм...

21:34:22 12-10-2025

"Мамку" нужно отпускать по-любому. Хотя, "кобелей" такого размера и не бывает.

Avatar Picture
Пузырек

21:46:03 12-10-2025

Хапали году в 97-98 на 22 кг, стреляли из ружья.Продали

Avatar Picture
Musik

22:19:25 12-10-2025

Жесткая, мясо пахнет Тиной и костлявая. Не, лучше форел

Avatar Picture
Гость

00:02:07 13-10-2025

Во времена СССР ещё родилась. Надо же, отпустили. Довольно благородно.

Avatar Picture
Алекс

09:00:14 13-10-2025

Надеюсь отпустили.

Avatar Picture
Гость

09:06:40 13-10-2025

Алекс (09:00:14 13-10-2025) Надеюсь отпустили. ... А что с ней делать? У нее мясо как подошва с возрастом становится. Если только на котлеты...

Avatar Picture
Musik

09:31:11 13-10-2025

Гость (09:06:40 13-10-2025) А что с ней делать? У нее мясо как подошва с возрастом стано... через мясорубку, 2 раза, и то фигня.
реально лучше отпустить.
патриарх!

Avatar Picture
Гость

09:05:47 13-10-2025

"По примерным оценкам, возраст щуки может составлять не менее 36 лет"------ А кто оценивал?

Avatar Picture
Musik

09:22:13 13-10-2025

Гость (09:05:47 13-10-2025) "По примерным оценкам, возраст щуки может составлять не мене... по годовым кольцам

Avatar Picture
мимопроходил

09:29:08 13-10-2025

Гость (09:05:47 13-10-2025) "По примерным оценкам, возраст щуки может составлять не мене... у нее паспорт с собой был

Avatar Picture
Гость

13:00:48 13-10-2025

в августе 1973 года мой отец поймал двух сазанов по 18 кг. А мать пошла меня рожать. Он сказал роди двойню. Родился я 2.750 кг. Семямесячный. Вырос до 120 кг.

Avatar Picture
Гость

13:15:15 13-10-2025

Гость (13:00:48 13-10-2025) в августе 1973 года мой отец поймал двух сазанов по 18 кг. А... Вы не выросли до 120. Вы отожрались...

