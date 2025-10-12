Сибирские рыбаки выловили из Оби гигантского "крокодила" весом 18 килограммов

По примерным оценкам, возраст рыбины может составлять не менее 36 лет

12 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Гигантская щука выловленная из Оби / Фото: VN.ru

Два брата из Новосибирска поймали трофейную щуку весом более 18 килограммов во время рыбалки в Томской области. Об этом сообщает портал vn.ru.

Каждую осень мужчины с друзьями отправляются на рыбалку в место слияния рек Оби и Парабели. В день улова стояла ветреная и дождливая погода, и рыбаки уже не рассчитывали на крупный улов – накануне им удалось поймать лишь щуку весом около шести килограммов.

Однако утром, используя эхолот, они заметили в 20 метрах от лодки крупный силуэт. Рыбаки быстро встали на якорь, определили точное местоположение и вытащили из воды щуку весом 18 килограммов 320 граммов.

По словам рыбаков, пойманная рыба произвела сильное впечатление. По примерным оценкам, возраст щуки может составлять не менее 36 лет, хотя, как отмечается в открытых источниках, обычно этот вид живет около 25 лет.