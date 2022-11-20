Сборная России по футболу вничью сыграла со сборной Узбекистана
Ранее в товарищеском матче со сборной Таджикистана также была нулевая ничья
20 ноября 2022, 21:28, Илья Звягинцев
20 ноября сборная России по футболу провела товарищеский матч со сборной Узбекистана. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Дебютным в составе сборной этот матч стал для футболиста московского «Спартака» Руслана Литвинова.
Защитник «Ростова» Александр Сильянов во второй половине встречи получил серьёзное повреждение. Поле он смог покинуть только в сопровождении.
Напомним, что 17 ноября сборная России провела товарищеский матч со сборной Таджикистана, который также завершился нулевой ничьей.
Из-за политической ситуации сборную России по футболу отстранили от участия в международных соревнованиях.
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