Сборная России по футболу вничью сыграла со сборной Узбекистана

20 ноября сборная России по футболу провела товарищеский матч со сборной Узбекистана. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Дебютным в составе сборной этот матч стал для футболиста московского «Спартака» Руслана Литвинова.

Защитник «Ростова» Александр Сильянов во второй половине встречи получил серьёзное повреждение. Поле он смог покинуть только в сопровождении.

Напомним, что 17 ноября сборная России провела товарищеский матч со сборной Таджикистана, который также завершился нулевой ничьей.

Из-за политической ситуации сборную России по футболу отстранили от участия в международных соревнованиях.

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