Каменная Башка. Николай Валуев обрадовался, что туристы назвали скалу на Алтае его именем

30 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Николай Валуев написал в ВК о Телецком озере и отдельно отметил скалу, названную его именем.

«Вера людей в силу Алтайских гор велика, недаром туристические потоки туда только наращивают обороты», — написал экс-боксёр.

Также он похвалил «виды величественных гор, местами похожие на величественных великанов, поросших лесами и домиками, а местами напоминающие отполированную светящуюся на солнечном свете халву из магазина». Валуев считает, что в Горном Алтае можно найти информационную разгрузку и уединение, возможность «побыть наедине со своими мыслями и заново научиться получать удовольствие от простых и понятных действий».

Жемчужиной Алтая он назвал Алтын-Кёль — Золотое, или Телецкое озеро, куда ежегодно приезжает «огромное количество желающих со всех уголков нашей необъятной Родины посмотреть на второе по величию пресное озеро».

Написать об Алтае Валуева подвигла питерская предприниматель и помощник депутата Наталья Беляева, которая в августе путешествовала по Горному. Туристка рассказала политику о прибрежной скале, которую прозвали Николаем Валуевым за схожесть с депутатом.

Фото: опубликовано Николаем Валуевым / vk.com/nickvaluev

Обрадованный этой историей Николай написал:

«На маршруте к водопаду Корбу, расположенному на территории Алтайского биосферного заповедника, есть забавно высеченная самой природой скала, которую местные стали называть моим именем».

Напомним, что в 2008 году Валуев снялся в главной роли в фильме Филиппа Янковского «Каменная Башка», где его партнёршей выступила Оксана Фандера. Главной особенностью главного героя картины — боксёра Егора Головина — была нечувствительность к боли, за что его и прозвали Каменной Башкой. Возможно, параллель с фильмом и подсказала название скале на Алтае.

Напомним, что путешествующая по Горному Алтаю актриса Ирина Безрукова промокла до нитки на сплаве по Катуни.