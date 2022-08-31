Каменная Башка. Николай Валуев обрадовался, что туристы назвали скалу на Алтае его именем

На берегу Телецкого озера в Горном Алтае скала имеет очертания, схожие с профилем Николая Валуева. Её так и назвали именем боксёра, чему Валуев несказанно обрадовался

31 августа 2022, 12:12

30 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Николай Валуев написал в ВК о Телецком озере и отдельно отметил скалу, названную его именем.

«Вера людей в силу Алтайских гор велика, недаром туристические потоки туда только наращивают обороты», — написал экс-боксёр.

Также он похвалил «виды величественных гор, местами похожие на величественных великанов, поросших лесами и домиками, а местами напоминающие отполированную светящуюся на солнечном свете халву из магазина». Валуев считает, что в Горном Алтае можно найти информационную разгрузку и уединение, возможность «побыть наедине со своими мыслями и заново научиться получать удовольствие от простых и понятных действий».

Жемчужиной Алтая он назвал Алтын-Кёль — Золотое, или Телецкое озеро, куда ежегодно приезжает «огромное количество желающих со всех уголков нашей необъятной Родины посмотреть на второе по величию пресное озеро».

Написать об Алтае Валуева подвигла питерская предприниматель и помощник депутата Наталья Беляева, которая в августе путешествовала по Горному. Туристка рассказала политику о прибрежной скале, которую прозвали Николаем Валуевым за схожесть с депутатом.

Фото: опубликовано Николаем Валуевым / vk.com/nickvaluev

Обрадованный этой историей Николай написал:

«На маршруте к водопаду Корбу, расположенному на территории Алтайского биосферного заповедника, есть забавно высеченная самой природой скала, которую местные стали называть моим именем».

Напомним, что в 2008 году Валуев снялся в главной роли в фильме Филиппа Янковского «Каменная Башка», где его партнёршей выступила Оксана Фандера. Главной особенностью главного героя картины — боксёра Егора Головина — была нечувствительность к боли, за что его и прозвали Каменной Башкой. Возможно, параллель с фильмом и подсказала название скале на Алтае.

Напомним, что путешествующая по Горному Алтаю актриса Ирина Безрукова промокла до нитки на сплаве по Катуни.

Кто из звезд, которые покинули Россию после начала спецоперации, вернулись в Россию?

Кто из звезд, которые покинули Россию после начала спецоперации, вернулись в Россию?

Комментарии
    Новости партнеров