У барнаульского перевозчика отняли маршрут № 18
Причиной стала нерегулярность рейсов
25 июня 2024, 11:15, ИА Амител
Салон автобуса / Фото: pxhere.com/ru/photo/734329
Барнаульская компания "Командирское" лишилась автобусов маршрута № 18. 24 июня 2024 года Арбитражный суд Алтайского края принял соответствующее решение.
Подробности о причинах пока не опубликованы, но, вероятно, это произошло из-за плохой регулярности рейсов и малого количество автобусов.
Истец - "транспортный" комитет мэрии Барнаула, ответчики – бизнесмены и компании-перевозчики: Антон Еньшин, Юрий Матусович и "Командирское".
Это решение суда стало последним в череде исков. Юрий Матусович первым лишился маршрута № 51, но быстро его вернул. А "Командирское", наоборот, сражалось до конца.
11:33:47 25-06-2024
Транспортный комитет должен был озадачиться перераспределением маршрута до проведения тендера,
а так получается- лишили пассажиров транспорта.
Кстати,где прочитать решение,на основании которого исчез маршрут №24?
13:54:31 25-06-2024
АААА. это единственный маршрут, на котором мне удобно на работу добираться!!!
13:58:09 25-06-2024
18 вообще закрыли? Или будут искать другого перевозчика. Да, с маршрута они сходили и уехать вечером было невозможно в последнее время.Но это же не выход просто закрывать маршрут и оставлять людей без транспорта. По 24 маршруту также этот вопрос. Ждем разъяснение от транспортного отдела администрации.
16:22:58 25-06-2024
Гость (13:58:09 25-06-2024) 18 вообще закрыли? Или будут искать другого перевозчика. Да,... Скорее всего вообще закрыли, точно также было с востребованными 17, 19, 29 маршрутами. Наплевать транспортному комитету на нас. Они и на претензии в письменном виде отвечать перестали.
16:47:32 25-06-2024
ворчун (15:43:37 25-06-2024) Комментарий не по теме, но вдруг? Граждане, подскажите, куда... Вчера в 1 был включен. Замечательно, прохладно, но не дует ниоткуда. Это исключение было? Почему так. Они же все оснащенны ими. Звоните в комитет по транспорту Барнаула.
Про 29 здесь писали, что он станет регулируемым. И будут искать перевозчика. Если не обманут опять....
15:22:39 25-06-2024
Да чего Вы "кипишуете"!? Ща отобрали, через месяц отдадут обратно, а потом на поступающие жалобы будут писать отписки, что то типа "хавайте " то что есть, ибо другого нет и не будет!
15:42:44 25-06-2024
Необходимо бороться с перевозчиками, которые ведут себя- хочу поеду, хочу-нет. Сошел с маршрута, ну и что - хозяин барин! Это недопустимо. И таких перевозчиков быть не должно в принципе.
Но закрывать эти маршруты нельзя. С транспортом в городе итак большие проблемы.
24 не нужно было убирать с Солнечной поляны. Всегда был востребованный маршрут.
15:43:37 25-06-2024
Комментарий не по теме, но вдруг? Граждане, подскажите, куда я могу пожаловаться на выключенный кондиционер в автобусе. Понакупили гламурных «нефазов», создав аж два экскурсионных маршрута. Почти все катаются с открытыми окнами — значит, в салоне душегубка. По 41 маршруту все пазики катаются с кондеем — и ни один не включён. Не говоря уж о старых скамейках, в которых кондей никто не чинит, и окон с форточками нет. Автобусов понакупили новых — культура обслуживания старая (отсутствующая). Безобразие! Я буду жаловаться!!!
16:44:38 25-06-2024
ворчун (15:43:37 25-06-2024) Комментарий не по теме, но вдруг? Граждане, подскажите, куда... Вчера в 1 был включен. Замечательно, прохладно, но не дует ниоткуда. Это исключение было? Почему так. Они же все оснащенны ими. Звоните в комитет по транспорту Барнаула.
17:23:56 25-06-2024
Гость (16:44:38 25-06-2024) Вчера в 1 был включен. Замечательно, прохладно, но не дует н... А вот да, если кондиционеры в этих гламурных «нефазах» такие же, как в новых поездах метро — это для них стандартная ситуация)) Часто бывает, что они гудят, шумят, но не дуют (из-за этого в вагоне ВООБЩЕ нечем дышать, ибо окна не открываются), либо не работают вообще. Но в метро хотя бы можно в другой вагон перейти, где дует и есть чем дышать. Я звонить не хочу был опыт. Послушают (если снимут трубку) и забудут. Лучше письмо, и не электронное, а заказное. По нему будут обязаны предоставить ответ
18:05:34 25-06-2024
ворчун (17:23:56 25-06-2024) А вот да, если кондиционеры в этих гламурных «нефазах» такие... Имелось ввиду, что кондиционер работал и все нормально. Не дует- это нет сквозняков от открытых окон. Но прохладно и очень комфортно.
Вопрос почему не во всех единицах так
18:09:02 25-06-2024
Гость (18:05:34 25-06-2024) Вопрос почему не во всех единицах так
Потому что работающий кондиционер это увеличение расхода топлива. Про снижение мощности ТС не будем. Автобусы не гарцуют с остановки с пробуксовкой.
18:38:44 25-06-2024
Гость (18:09:02 25-06-2024) Потому что работающий кондиционер это увеличение расхода... Так может автобусы нужно было закупить таки на метане, а не на соляре? Разница трёхкратная. Москва, Питер — отлично катаются со включёнными кондиционерами. Это не литровый Матиз, чтобы выключать ветродуйку на ходу
18:13:43 25-06-2024
ворчун (15:43:37 25-06-2024) Комментарий не по теме, но вдруг? Граждане, подскажите, куда... я бы пожаловался на водятлов что битком автобусы забивает и в жару окна закрыты
17:24:11 25-06-2024
Катать весь комитет по транспорту в полном составе весь день. Лучше на убогих Сканиях без форточек и кондиционеров. Если после этого не исправят ситуацию, отправить в Бодайбо для просветления. Не поедут - расстрел за издевательства над жителями Барнаула. И перевозчиков за компанию, жирок вытопить немного.