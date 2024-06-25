У барнаульского перевозчика отняли маршрут № 18

Причиной стала нерегулярность рейсов

25 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com/ru/photo/734329

Барнаульская компания "Командирское" лишилась автобусов маршрута № 18. 24 июня 2024 года Арбитражный суд Алтайского края принял соответствующее решение.

Подробности о причинах пока не опубликованы, но, вероятно, это произошло из-за плохой регулярности рейсов и малого количество автобусов.

Истец - "транспортный" комитет мэрии Барнаула, ответчики – бизнесмены и компании-перевозчики: Антон Еньшин, Юрий Матусович и "Командирское".

Это решение суда стало последним в череде исков. Юрий Матусович первым лишился маршрута № 51, но быстро его вернул. А "Командирское", наоборот, сражалось до конца.