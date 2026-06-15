Ученый рассказал, почему встреча с шаровой молнией не всегда заканчивается трагедией

Шаровая молния до сих пор остается одним из наименее изученных атмосферных феноменов

15 июня 2026, 11:48, ИА Амител

Гроза в Барнауле / Фото: amic.ru

Шаровая молния может представлять серьезную опасность для человека, однако встреча с ней не всегда заканчивается трагедией. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, академик РАЕН и председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

Ранее ученый отмечал, что каждая линейная молния потенциально способна породить шаровую. Чаще всего такие явления наблюдаются в России в период летних гроз — с июня по август.

По словам Бычкова, последствия контакта с шаровой молнией зависят от ее температуры и величины электрического заряда.

«Шаровая молния передает поражение двумя способами — зарядом и теплом. Она может ударить человека с энергией нескольких взрывчаток насмерть, а может пройти, коснувшись, и оставить ожоги и следы тока», — пояснил ученый.

Специалист также рассказал, что траектория движения шаровой молнии может быть непредсказуемой.

«К человеку она может тянуться из-за жидкости, а может пролететь мимо с потоком воздуха», — отметил Бычков.

По мнению ученого, если человек столкнулся с шаровой молнией, важно сохранять спокойствие и избегать резких действий.

«Она существует около 20 секунд, поэтому ничего страшного нет — постоять неподвижно это время», — сказал эксперт.

Кроме того, он рекомендовал не пользоваться в этот момент техникой и не пытаться взаимодействовать с необычным природным явлением.

При этом специалисты напоминают, что шаровая молния до сих пор остается одним из наименее изученных атмосферных феноменов. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, единой научной теории, полностью объясняющей природу этого явления, пока не существует.

По словам Владимира Бычкова, ежегодно в России от различных видов молний погибают от 10 до 20 человек. Именно поэтому во время грозы необходимо соблюдать основные правила безопасности: избегать открытых пространств, не укрываться под одиноко стоящими деревьями и по возможности находиться в капитальных зданиях или автомобилях.