Россиянам рассказали, какими бывают шаровые молнии и чем они отличаются

Наиболее распространенный размер шаровой молнии составляет около 20 сантиметров

07 июня 2026, 21:04, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Шаровые молнии могут иметь самые разные размеры — от нескольких десятков сантиметров до гигантских объектов длиной около 100 метров. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, академик Российской академии естественных наук Владимир Бычков.

По словам ученого, наиболее распространенный размер шаровой молнии составляет около 20 сантиметров, однако в истории наблюдений встречались и значительно более крупные объекты.

«Шаровая молния имеет широкий разброс размеров: средний — порядка 20 сантиметров, но наблюдались и 100-метровые объекты», — отметил Бычков.

Эксперт рассказал, что чаще всего шаровые молнии бывают пяти цветов: желтого, оранжевого, красного, белого и голубого. Оттенок зависит от того, во что ударила обычная линейная молния перед образованием шаровой.

«Если в органику — будет оранжевый цвет, если в металл — белый», — пояснил ученый.

По словам Бычкова, сообщения о зеленых шаровых молниях, вероятно, связаны с особенностями человеческого зрения. Некоторые люди воспринимают желтый или оранжевый цвет как зеленоватый оттенок.

Ранее ученый объяснял, что шаровая молния возникает после удара линейной молнии в землю. Заряд переходит в почву и может сформировать светящийся объект, состоящий из горячего газа или пара, оксидной оболочки и электрического заряда.

Живет шаровая молния обычно недолго — около 20 секунд. После этого она либо постепенно затухает, либо уносится воздушным потоком, либо заканчивает свое существование взрывом.