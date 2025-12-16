В Алтайском крае 38 тысяч детей ушли на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Всего количество заболевших в регионе повысилось на 20% по сравнению с прошлой неделей
В Алтайском крае почти 38 тысяч детей оказались на карантине на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
«На карантине сейчас почти 38 тысяч детей, до нормализации обстановки полностью закрыты 10 детских садов и 32 школы», – говорится в посте главы региона.
Количество заболевших ОРВИ и гриппом, по его словам, повысилось уже на 20% по сравнению с прошлой неделей. Скорые столкнулись с большой нагрузкой, за сутки медики выезжают на 2300 вызовов и более.
Губернатор призвал жителей края беречь себя, избегать массовых мероприятий, а при первых признаках болезни обращаться к врачам. С начала вакцинации, по его словам, прививку поставили более 1,1 млн человек в регионе.
На прошлой неделе сообщалось о частичном закрытии на карантин 29 школ и 41 детского сада в Барнауле. Такие меры принимают в случае, когда занятия пропускают более 20% воспитанников или учеников.
