В Алтайском крае 38 тысяч детей ушли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Всего количество заболевших в регионе повысилось на 20% по сравнению с прошлой неделей

16 декабря 2025, 17:27, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае почти 38 тысяч детей оказались на карантине на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

«На карантине сейчас почти 38 тысяч детей, до нормализации обстановки полностью закрыты 10 детских садов и 32 школы», – говорится в посте главы региона.

Количество заболевших ОРВИ и гриппом, по его словам, повысилось уже на 20% по сравнению с прошлой неделей. Скорые столкнулись с большой нагрузкой, за сутки медики выезжают на 2300 вызовов и более.

Губернатор призвал жителей края беречь себя, избегать массовых мероприятий, а при первых признаках болезни обращаться к врачам. С начала вакцинации, по его словам, прививку поставили более 1,1 млн человек в регионе.

На прошлой неделе сообщалось о частичном закрытии на карантин 29 школ и 41 детского сада в Барнауле. Такие меры принимают в случае, когда занятия пропускают более 20% воспитанников или учеников.