В Барнауле 18-летний мотоциклист пострадал при столкновении с "Газелью"
Юношу госпитализировали
30 июня 2025, 13:00, ИА Амител
Мотоциклист пострадал при новении с "Газель" на улице Островского в Барнауле, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП случилось 30 июня в 10 утра в районе дома № 34б.
"Предварительно установлено что водитель-мужчина 1978 года рождения за рулем ГАЗ-2705, двигаясь по улице Островского со стороны улицы Гущина, при повороте налево на улицу Юрина на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении мопеду под управлением водителя 2007 года рождения, который двигался прямо во встречном направлении", — рассказали в ведомстве.
В итоге транспортные средства нулись, водителя мопеда госпитализировали с травмами различной тяжести. Полиция проводит проверку.
16:21:46 30-06-2025
Чего придумали, какие травмы? Видели его. Нормально все с ним было!