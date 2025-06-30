В Барнауле 18-летний мотоциклист пострадал при столкновении с "Газелью"

Юношу госпитализировали

30 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Мотоциклист пострадал при новении с "Газель" на улице Островского в Барнауле, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось 30 июня в 10 утра в районе дома № 34б.

"Предварительно установлено что водитель-мужчина 1978 года рождения за рулем ГАЗ-2705, двигаясь по улице Островского со стороны улицы Гущина, при повороте налево на улицу Юрина на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении мопеду под управлением водителя 2007 года рождения, который двигался прямо во встречном направлении", — рассказали в ведомстве.

В итоге транспортные средства нулись, водителя мопеда госпитализировали с травмами различной тяжести. Полиция проводит проверку.