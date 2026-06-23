В Барнауле назвали дату проведения школьных выпускных
В городской администрации отметили, что все выпускники смогут получить аттестаты в торжественной обстановке
23 июня 2026, 17:38, ИА Амител
В Барнауле торжественные церемонии вручения аттестатов выпускникам 11-х классов пройдут 26 и 27 июня. Праздничные мероприятия организуют во всех 84 школах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.
По словам заместителя главы города по социальной политике Александра Артемова, большинство выпускных церемоний состоится непосредственно в образовательных учреждениях.
Для крупных школ, а также учебных заведений, не имеющих собственных актовых залов, торжественные мероприятия проведут на площадках учреждений культуры.
В городской администрации отметили, что все выпускники смогут получить аттестаты в торжественной обстановке независимо от возможностей конкретной школы.
Традиционно церемонии вручения документов об образовании станут одним из главных событий для выпускников, их родителей и педагогов.
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