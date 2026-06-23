В Барнауле назвали дату проведения школьных выпускных

В городской администрации отметили, что все выпускники смогут получить аттестаты в торжественной обстановке

23 июня 2026, 17:38, ИА Амител

Выпускные / Фото из архива amic.ru

В Барнауле торжественные церемонии вручения аттестатов выпускникам 11-х классов пройдут 26 и 27 июня. Праздничные мероприятия организуют во всех 84 школах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

По словам заместителя главы города по социальной политике Александра Артемова, большинство выпускных церемоний состоится непосредственно в образовательных учреждениях.

Для крупных школ, а также учебных заведений, не имеющих собственных актовых залов, торжественные мероприятия проведут на площадках учреждений культуры.

В городской администрации отметили, что все выпускники смогут получить аттестаты в торжественной обстановке независимо от возможностей конкретной школы.

Традиционно церемонии вручения документов об образовании станут одним из главных событий для выпускников, их родителей и педагогов.