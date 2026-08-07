В Барнауле продают действующую сеть стритфуда за 8 млн рублей
В стоимость бизнеса входит оборудование
07 августа 2026, 13:30, ИА Амител
В Барнауле выставили на продажу готовый бизнес в сфере общественного питания. За сеть из двух заведений, где готовят шаурму на основе шашлыка, владелец просит 8 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на "Авито".
По информации продавца, обе точки работают в городе около двух лет. Один филиал расположен на улице Балтийской в Индустриальном районе, второй — в центральной части краевой столицы.
Первая шаурмичная размещается в собственном павильоне, однако земельный участок под ним находится в аренде. Для работы второго заведения используется помещение, арендованное на длительный срок. В стоимость бизнеса входит оборудование. Как утверждается в объявлении, средняя сумма заказа в точках общепита составляет от 500 до 800 рублей.
Напомним, что с начала 2026 года в Барнауле на продажу были выставлены рестораны "Трепет и Томаты" стоимостью 5 млн рублей, GOR'DOST за 19,5 млн рублей, "Дачные истории" за 14 млн рублей, "Соль" за 6 млн рублей, гриль-бар "Топор" за 13,9 млн рублей (снят с продажи, продолжает работать. — Прим. ред.), кофейня Feel in Coffee за 2 млн рублей, сеть Coffee Like, включающая восемь точек, за 28,5 млн рублей, а также кафе "Истории Green".
Часть этих заведений уже прекратила работу. Кроме того, в краевой столице закрылись сеть кофеен Coffee Bull, бар "Коктейли и Роботы" и ресторан "Люси готовит".
14:23:18 07-08-2026
Про последние 2 абзаца — кто-нибудь, объясните зумерам, что с такими названиями ничего работать не будет...
Что в головах у них?
14:36:43 07-08-2026
Гость (14:23:18 07-08-2026) Про последние 2 абзаца — кто-нибудь, объясните зумерам, что ...
То ли дело "Столовая №17"!
пысы "Коктейли и Роботы" был классным баром (
22:48:45 07-08-2026
Гость (14:23:18 07-08-2026) Про последние 2 абзаца — кто-нибудь, объясните зумерам, что ... Название не важно, хоть "бешеной псиной" назови, совокупность немного других показателей влияет на рентабельность заведения.
15:52:12 07-08-2026
Опаздал ты братан лет 5 с продажей. Все уже , никому твоя стрепня не нужна.