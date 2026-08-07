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В Барнауле продают действующую сеть стритфуда за 8 млн рублей

В стоимость бизнеса входит оборудование

07 августа 2026, 13:30, ИА Амител

Фото: avito.ru

В Барнауле выставили на продажу готовый бизнес в сфере общественного питания. За сеть из двух заведений, где готовят шаурму на основе шашлыка, владелец просит 8 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на "Авито".

По информации продавца, обе точки работают в городе около двух лет. Один филиал расположен на улице Балтийской в Индустриальном районе, второй — в центральной части краевой столицы.

Первая шаурмичная размещается в собственном павильоне, однако земельный участок под ним находится в аренде. Для работы второго заведения используется помещение, арендованное на длительный срок. В стоимость бизнеса входит оборудование. Как утверждается в объявлении, средняя сумма заказа в точках общепита составляет от 500 до 800 рублей.

Напомним, что с начала 2026 года в Барнауле на продажу были выставлены рестораны "Трепет и Томаты" стоимостью 5 млн рублей, GOR'DOST за 19,5 млн рублей, "Дачные истории" за 14 млн рублей, "Соль" за 6 млн рублей, гриль-бар "Топор" за 13,9 млн рублей (снят с продажи, продолжает работать. — Прим. ред.), кофейня Feel in Coffee за 2 млн рублей, сеть Coffee Like, включающая восемь точек, за 28,5 млн рублей, а также кафе "Истории Green".

Часть этих заведений уже прекратила работу. Кроме того, в краевой столице закрылись сеть кофеен Coffee Bull, бар "Коктейли и Роботы" и ресторан "Люси готовит".

В барнаульском ресторане / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рестораны, кофейни, гриль-бары. Какие заведения общепита продают в Барнауле

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Барнаул недвижимость кафе
       

Комментарии 4

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Гость

14:23:18 07-08-2026

Про последние 2 абзаца — кто-нибудь, объясните зумерам, что с такими названиями ничего работать не будет...
Что в головах у них?

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Гость

14:36:43 07-08-2026

Гость (14:23:18 07-08-2026) Про последние 2 абзаца — кто-нибудь, объясните зумерам, что ...
То ли дело "Столовая №17"!

пысы "Коктейли и Роботы" был классным баром (

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гость

22:48:45 07-08-2026

Гость (14:23:18 07-08-2026) Про последние 2 абзаца — кто-нибудь, объясните зумерам, что ... Название не важно, хоть "бешеной псиной" назови, совокупность немного других показателей влияет на рентабельность заведения.

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Гость

15:52:12 07-08-2026

Опаздал ты братан лет 5 с продажей. Все уже , никому твоя стрепня не нужна.

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