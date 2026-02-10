В центре Барнаула продают гастробар "Соль" на 120 посадочных мест за 6 млн рублей
Ресторан располагается в проходимом и узнаваемом месте
Гастробар "Соль", расположенный в центре Барнаула, выставлен на продажу. Соответствующая информация размещена на одной из площадок частных объявлений, где стоимость бизнеса указана на уровне 6 млн рублей.
Заведение находится на площади Победы, 1, и полностью готово к работе. Отмечается, что ресторан располагается в проходимом и узнаваемом месте, рассчитан на 120 посадочных мест и специализируется на европейской кухне. Также указано, что ежемесячная выручка составляет около 3,5 млн рублей при расходах порядка 3 млн рублей, а предполагаемый срок окупаемости бизнеса — 12 месяцев. В описании дополнительно упоминается комфортная арендная ставка.
При этом официальной информации о закрытии гастробара или подтверждении факта его продажи не публиковалось.
Ранее в Барнауле уже сообщалось о закрытии и продаже ряда заведений общественного питания. В частности, сеть O’Bakery заявляла о закрытии кофейни на улице Ускова, ресторан "Дачные истории" прекратил работу в конце 2025 года, временно закрывался ресторан "Место пасты", а заведение "Трепет и томаты" также было выставлено на продажу.
10:45:10 10-02-2026
Очередные....
И все с планами окупаемости и прибылями...
А сколько еще закроется скоро...
Чем ближе " череда майских шашлыков" тем в эти " прибыльные" места еще меньше народу пойдет
11:11:06 10-02-2026
а в СИЗО-1 Белый лебедь места дешевле.
11:48:35 10-02-2026
Сразу после открытия этой "Соли" на месте "Бочкарей" было понятно, что долго он не продержится с его отвратительным обслуживанием и непомерными ценами.
15:15:36 10-02-2026
Гастробар - бар для гастарбайтеров???
17:41:57 10-02-2026
Общежитие для них там сделают, вот и назвали на всякий случай.